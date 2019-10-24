另類住宿！美國鬼屋變身民宿 邀請膽大房客前往體驗

2019-10-24 23:30 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 洪啟原 ／綜合外電



鬼屋給人的感覺是陰森恐怖，但對於某些大膽且愛好恐怖的人，反而喜歡一棟真正鬧過鬼的房子。他們很想前往曾經發生過恐怖謀殺或兇殘暴行的命案現場，體驗眾所皆知的超自然事件。有些人甚至會花費100至將近500美元（新台幣3,000至1.5萬元）入住鬼屋，以測試自己的膽量。

Yahoo Money列舉美國三個提供住宿的鬼屋資訊。

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●麗茲波頓民宿與博物館（Lizzie Borden Bed & Breakfast and Museum）

麗茲波頓在1892年與父親安德魯波頓及繼母艾比波頓居住於此，但當年4月初麗茲的父親與繼母在屋內遭棍棒重擊致死。調查人員懷疑麗茲出於爭取遺產這項財務動機而行兇。陪審團當時因不能完全採信指紋證據的合法性，最後判定麗茲無罪，也沒有人因為這件謀殺案遭起訴。

膽子夠大的人可以夜宿在此，或許能遇到超自然居民。據傳鄉野傳說，麗茲仍會因為擺脫謀殺罪指控而在深夜大笑，而麗茲父親與繼母及房屋管家的鬼魂也會在屋內徘徊。

麗茲波頓民宿與博物館位於麻州福爾里弗，住宿一晚要價480美元（新台幣1.44萬元），但須最少需預訂兩晚，且需包下整棟房子。這棟民宿可供19人住宿，有2.5間衛浴設備。

●桃金孃農場（Myrtles Plantation）

這座農場建於1796年，之後數度易主。威廉溫特爾和家人於1820年到此定居。每當溫特爾的三歲女兒生病，他會出手打家中的奴隸克羅伊。克羅伊來自附近的農場，她長時間奉獻在巫毒信仰，期望能拯救溫特爾的女兒。

根據鄉野傳說，溫特爾在小女兒死後就殺死克羅伊作為報復。溫特爾幾年後在家中遭到殺害，此後這棟房子陸續發生八起謀殺案。

Yahoo Money報導，民眾相傳在農場中經常拍到一名身穿維多利亞時期服裝的女鬼；遊客也說屋內有冷空氣和物品以難以理解的方式在不同的房間中移動。現任屋主於1992年買下這座農場，並保持房屋原貌。

桃金孃農場位於路易斯安那州聖法蘭西斯維爾，一晚住宿要價170至400美元（新台幣5,100至1.2萬元），提供早餐和一段神秘之旅。

●維利斯卡斧頭殺人屋（Villisca Axe Murder House）

有八個人在距今107年前在這棟房內慘遭殺害，且做案手法兇殘，但兇手身分至今仍是個謎。受害者包括約書亞摩爾、他的妻子莎拉及四名子女，以及兩位子女的朋友，他們在1912年某天夜裡熟睡時遭到一把斧頭殺害。沒有人遭指控是兇手，也不見主嫌現身。

這段令人心裡發毛的歷史吸引了超自然專家前往，並紀錄到無形的腳步聲、聲音及尖叫聲、不由自主飛起的物品以及鬼魂。

Yahoo Money表示，入住這棟斧頭殺人屋不只要具備極大的膽量，還須適應屋內的樣貌。屋主為了維持房屋的真實樣貌，並未設置自來水或電力等現代的便利設施。