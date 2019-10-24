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男童到迪士尼玩偶卻被偷！ 員工暖舉打造難忘回憶

2019-10-24 17:47香港01 記者卡洛兒／報導

兒子買了一隻翼龍公仔，瞬間愛上它並取名為「阿德」（Ted），但在玩機動遊戲後卻不...
兒子買了一隻翼龍公仔，瞬間愛上它並取名為「阿德」（Ted），但在玩機動遊戲後卻不翼而飛。圖取自／Allison Davis的臉書
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迪士尼是深受小孩子喜愛的夢想國度。美國一名男童早前到位於佛羅里達州的迪士尼遊玩，並在園中買了一隻翼龍公仔，瞬間愛上它並取名為「阿德」（Ted），但在玩機動遊戲後阿德卻不翼而飛，令他非常傷心。當工作人員知悉事件後，竟做了一個超暖心舉動，令男童畢生難忘。

媽媽阿歷臣（Allison Davis）日前在facebook發文，指其兒子雅各（Jacob）在迪士尼動物王國，以禮金卡買了一隻翼龍公仔，他隨即愛上並改名為「阿德」。不過跟新朋友的相處時間很短暫，他們在其他區玩機動遊戲後，阿德就被偷走了。當他們回到酒店時，打算向職員查詢購買翼龍公仔的方法，但對方的回答卻非常有趣，只要他們等待幾個小時，晚上回房就會看到新一隻翼龍公仔。

原來這位女職員不希望破壞迪士尼在小孩子心中的美好形象，遂給雅各一個驚喜。她拿了一隻同款的翼龍公仔代替阿德，還多給他另一隻改名為「泰迪」（Teddy）的翼龍公仔，並附上一篇冒險遊記及兩隻公仔在動物王國中拍攝的照片。遊記以阿德為第一身撰文，稱很抱歉自己獨自離開探驗，並講述遇到泰迪的經歷，邀請它一起留下來陪著小主人。

事件不只感動阿歷臣和其兒子，網友亦紛紛讚好，大讚迪士尼員工的暖心舉動，「果然是奇妙之旅呀！」。

遊記以阿德為第一身撰文，稱很抱歉自己獨自離開探驗，並講述遇到泰迪的經歷。圖取自／...
遊記以阿德為第一身撰文，稱很抱歉自己獨自離開探驗，並講述遇到泰迪的經歷。圖取自／Allison Davis的臉書
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遊記還附上兩隻公仔在動物王國中拍攝的合照。圖取自／Allison Davis的臉...
遊記還附上兩隻公仔在動物王國中拍攝的合照。圖取自／Allison Davis的臉書
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文章授權轉載自《香港01》

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