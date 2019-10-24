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22歲殺人案嫌犯「美到變網紅」 吸22萬粉絲逃死刑

2019-10-24 09:24聯合新聞網 綜合報導

蕭玉珍因外型亮麗吸引大批粉絲聲援。圖擷自騰訊新聞
蕭玉珍因外型亮麗吸引大批粉絲聲援。圖擷自騰訊新聞
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新加坡豪傑大廈在7月時發生一起兇殺案，一位31歲印度裔男子沙迪斯（Satheesh Noal Gobidasson）被七名嫌犯圍毆，最後遭割喉而死，而7名嫌犯中的女嫌蕭玉珍（音譯 Siow Yu Zhen），在案情曝光後意外靠著甜美外表成為網紅，吸引了22萬的粉絲力挺聲援，如今新加坡法院的判決出爐，罪行由謀殺降為鬥毆，使她成功逃過死刑

根據「騰訊新聞」報導，印度裔男子沙迪斯7月2日在新加坡知名的紅燈區豪傑大廈遭人圍毆，最後被割喉致死，警方在事後12小時內逮捕了7男2女，其中有6男1女被以謀殺罪指控，而蕭玉珍年僅22歲是裡面年紀最小的嫌犯，案發過後監視器畫面曝光，蕭玉珍也因為高顏值被網友熱議，間接吸引大批網友擁護，使她從殺人嫌犯成為網紅。

許多喜愛蕭玉珍的網友在網路上積極為她聲援，甚至還組成粉絲俱樂部支持蕭玉珍，而該俱樂部在成立首日就吸引超過22萬的粉絲和500則回應，事實上蕭玉珍曾坦言有做過整形手術，但她的粉絲絲毫不在意，紛紛誇讚她長得清純甜美，而他們也認為蕭玉珍並沒有犯罪，許多網友紛紛留言「釋放蕭玉珍……為了蕭玉珍的自由和正義！她是無辜的、純潔的、可愛的。」、「她只是一個無辜的旁觀者！支持蕭玉珍！為了蕭玉珍的正義！」

對此，新加坡法院在19日公布了最新的判決，有3名嫌犯仍被指控謀殺，而針對蕭玉珍的罪行，警方表示她僅毆打和踢了沙迪斯一腳，因此罪行由謀殺降至鬥毆，蕭玉珍聽聞消息後感到訝異並崩潰大哭，而她的父親也已繳交1.5萬美元（約新台幣45萬元）的保釋金並帶著她出獄，但若蕭玉珍毆打罪名成立的話，她將被判入獄兩年，並罰款5000美元（約新台幣15萬元）。

網紅死刑新加坡
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