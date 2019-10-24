人類該還給「塑膠袋」清白了？發明者之子還原感人真相
提到塑膠袋，你會想到什麼？是殺死海龜的兇手，還是無法分解的萬年圾垃？出乎意料的是，人類似乎太汙名化「塑膠袋」了，發明人的兒子日前向BBC透露，父親當時發明塑膠袋，其實是為了拯救環境。
近年環保意識抬頭，塑膠袋的「惡行惡狀」遭到各界撻伐，美國《時代雜誌》（Time）更將其評選為「50大最糟發明」（The 50 Worst Inventions）。
最近，英國廣播公司（BBC）報導，塑膠袋發明者、瑞典科學家斯坦‧圖林（Sten Gustaf Thulin）的兒子勞爾‧圖林（Raoul Thulin）向記者說，他的父親發明塑膠袋是為了減緩大家慣用紙袋，而造成大量砍伐森林的狀況，因此設計出一款重量輕、強度高的塑膠袋來取代紙袋。
塑膠袋發明者當時就在「自備環保袋」
根據勞爾的敘述，他的父親認為隨隨便便把東西丟掉，是很奇怪的事。他的父親也身體力行，隨身攜帶塑膠袋、重複使用，就跟現在鼓勵民眾自備環保袋，是一模一樣的事情。
其實1969年，圖林發明聚乙烯（PP）塑膠袋時，就取得巨大成功，當時一年約生產6億個塑膠袋。但他可能完全沒料到，日後會變成災難。根據聯合國的報告指出，今日全球塑膠袋的生產量已暴增到每年五兆個。
「限塑」成國際共識，其實它很「環保」？
塑膠袋的方便性，讓圖林的發明本意變了調。更由於塑膠袋難以分解，危害地球環境。對此，英國、澳洲等國皆頒布相關法規限制塑膠袋使用。
台灣更於2002年開始「限塑」，近幾年法規也日趨嚴格，從當初的塑膠免洗餐具，到今天的購物袋、吸管等皆已實施相關限制。
值得注意的是，近年卻出現另一種聲音：塑膠袋比紙袋、棉布袋更環保。BBC也引用多名環保人士、學者的意見，說明現塑膠袋的好處，包括製造過程僅需極少的石油、極低的能量等等。
反而是為了環保而流行的紙袋、棉布袋，其實都要耗費更多資源，例如種植棉花需消耗大量的水。
其實，發明者的本意並沒有錯，只是原本以環保出發的塑膠袋，卻在人類大量使用後，變成破壞環境的兇手。
塑膠袋到底是最糟的發明，還是能扮演拯救環境的角色，端看人類如何使用。BBC報導中也建議，不管現在手上拿的是什麼袋子，把它一路用下去，就是救地球的好方法。
（作者／毛凱恩 本文出自2019.10.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）
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