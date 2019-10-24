親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

堅持港女命案政策沒轉彎 徐國勇嗆記者「講話客氣一點」

1眼望3國！它是大陸超級景區…也是最悲哀的國恥之地

女孩子一個人別去！全球單身旅行最危險的10大國家

2019-10-24 08:40聯合新聞網 文章提供／遠見

一個人旅行沒什麼不好。畢竟，我們不一定能在出發的當下找到適合的夥伴──有的朋友可能沒錢、有的知己安排不出假期，更可能會在討論、規劃旅程的細節中，因為不同意見想法產生衝突，反而一個人，更愜意與自在。

有些人害怕獨自出國旅行，擔心無聊、寂寞與孤單，但事實上，一個人旅行的過程中可以幫助認識自我，在與當地人聊天、接觸的過程，也許會迸發意想不到的驚喜，聆聽內心的初衷、拋下現實生活的種種煩憂，旅行是為人生充電的最好方式。

不過，女性確實在單獨自助旅行的過程中，面臨到比男性更多的風險，《Forbes》便依據當地的治安、政治狀況與國務院報告，羅列全球最危險的10大國家，也許若真的必須造訪，也應結伴同行、少夜歸、避免到旅遊熱區以外的地點為佳。

10、瓜地馬拉（Guatemala）

美國（USA）國務院曾經發出警告，指出瓜地馬拉的犯罪威脅非常嚴重，特別是針對外地人生地不熟的旅行者，更成了犯罪集團首要的目標，加上該地貧窮、賄賂和貪污嚴重，治安十分敗壞。

因此專家建議，除了在夜間千萬不要於飯店以外的地方逗留，貴重物品不要太招搖、錢財應藏在隨身暗袋內為佳。

9、土耳其（Turkey）

土耳其最危險的主因，在於它歷經了相當多的政治動盪，加上多次的恐怖攻擊、槍擊、自殺炸彈等影響，整體十分不安全。

專家建議，在土耳其以低調為主，盡量多使用頭巾入境隨俗，保守的裝扮非常重要。

8、厄瓜多（Ecuador）

厄瓜多最主要的治安問題，在於扒手、強盜早已成了日常，明目張膽的綁架和性侵更是安全的死角，至關重要的是結伴同行，少搭公車為妙。

7、哥倫比亞（Colombia）

哥倫比亞是全球最惡名昭彰的毒品大國之一，各種關於毒品的利益糾葛、黑幫勢力的拼鬥和爭執，成了當地最可怕的夢魘，加上黑吃黑、警方收受賄賂等陋習，真正發生問題時，十分令人難堪。

6、巴哈馬（Bahamas）

位於中美洲的巴哈馬，是許多美國遊客最熱愛的度假勝地之一，以悠閒的海洋和島嶼聞名。然而，巴哈馬其實是加勒比海地區性侵最嚴重的國家之一，在白天發生強盜案件的事情也層出不窮，因此請以人口稠密的度假景點為目的最適切。

5、祕魯（Peru）

以馬丘比丘的印加古文明為世界文化遺產作賣點的祕魯，在繁盛的旅遊榮景下，其實犯罪問題嚴重，特別是集團的慣竊手法，常三五成行後假裝攀談搭訕，再藉機搶走財物，往往等到發現時，對方早已逃逸無蹤。

秘魯馬丘比丘遺址。法新社
秘魯馬丘比丘遺址。法新社
分享

4、印度（India）

印度是全球許多單身女性最喜愛旅行的目的之一，但印度城市的複雜性和嚴重的貧富差距，導致外國觀光客成了犯罪族群最先鎖定的目標。

專家強調，印度對女性的不尊重和性侵問題，是該地積累已久的陋習，因此在旅行者的服裝上，最好穿長褲長袖包覆身體，並多注意自身周邊狀況、不要落單為妙。若要搭火車通勤，女性可以選擇專屬女性的車廂搭乘最為安全。

3、牙買加（Jamaica）

充滿陽光朝氣的度假勝地牙買加，同樣是加勒比海非常受西方旅客熱愛的勝地，但其實暴力犯罪是整個牙買加最嚴重的問題，特別是在首都京士頓與蒙特哥貝，即使是看似安全的熱門景點，也必須要當心。

美國大使館曾在一個月內收到了10幾起針對美國遊客的性侵報告，而其中很多是度假村的工作人員所為。

2、摩洛哥（Morocco）

在北非國家摩洛哥，有著濃厚的異國情調和氛圍，但暴力活動的猖獗和犯罪行為，成了摩洛哥最不穩定的因素；值得注意的是，任何太過熱心來攀談的在地人，都必須特別警覺，他們有可能會將觀光客引導至暗巷中搶劫。特別若是旅遊時節為齋戒月，觀光客更容易成為下手的目標。

摩洛哥北部的一個小鎮，穆萊伊德里斯。圖／ingimage
摩洛哥北部的一個小鎮，穆萊伊德里斯。圖／ingimage
分享

1、埃及（Egypt）

在這份名單中，最危險的國家之首，是埃及。儘管埃及有許多舉世聞名的世界文化遺產，但它不穩定的政治局勢、恐怖攻擊頻傳，都成了觀光客必須小心的危機，特別是在清真寺尤須注意。

埃及金字塔。圖／ingimage
埃及金字塔。圖／ingimage
分享

旅遊專站Skyscanner的調查發現，雖然埃及的安全評分並不高，但並不是禁止所有人來此地旅遊，而保持安全的關鍵，在於隨時警惕，服裝以保守為主；眼神上的交流對當地男性來說可能被視為調情，若戴墨鏡可以減少不必要的誤會。

（作者／魯皓平 本文出自2019.10.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

埃及性侵世界文化遺產土耳其哥倫比亞厄瓜多瓜地馬拉清真寺
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

人類該還給「塑膠袋」清白了？發明者之子還原感人真相

2019-10-24 08:54

22歲殺人案嫌犯「美到變網紅」 吸22萬粉絲逃死刑

2019-10-24 09:24

如果獨裁者是高富帥：《銀河英雄傳說》裡的政治寓言

2019-10-24 10:00

研究：完全有機農耕 溫室氣體排放總量不減反增

2019-10-24 02:29

和生理時鐘同步 降血壓藥睡前吃效果更好

2019-10-23 21:55

動物標本多是雄性 疑與男性主導採集有關

2019-10-23 21:16

慶祝世界節日 瑞典兒童減歧見

2019-10-23 21:10

小男嬰被示威嚇壞 黎巴嫩抗議者這樣做超暖心

2019-10-23 19:37

英國婦女逛博物館 經過熱成像攝影機測出乳癌

2019-10-23 19:35

影／逃離海岸線侵蝕 看丹麥人如何幫百年燈塔搬家

2019-10-23 16:54

為何沒有女兵？6歲童一封信改寫玩具史

2019-10-23 15:21

危險動作！攀欄杆拍照 2人終身被禁搭郵輪

2019-10-23 15:21

調查：45歲的人生最不快樂

2019-10-23 15:20

航班延誤7小時…僅9人搭機 通通升級頭等艙

2019-10-23 15:18

擺脫石油依賴 休士頓打造航太產業鏈

2019-10-23 14:21

首位太空站華人指揮官 焦立中難忘太空船連結驚險場面

2019-10-23 14:21

德仁天皇即位出現吉兆 雨後現彩虹連富士山都有奇景

2019-10-23 09:17

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

影／清潔隊被裁...圖揭紐約地鐵噁態 直逼生物危害等級

2019-10-23 13:37

巴西上調退休年齡 完成年金改革費時數十年不可能任務

2019-10-23 10:19

貨櫃車驚見39具屍體 英警方研判來自保加利亞

2019-10-23 19:46

IMF：亞洲經濟成長可能比預期中更疲軟 而這個城市最慘

2019-10-23 18:47

老闆嗆「你厲害你來！」 少年靠10萬存款開飛行學校成富翁

2019-10-23 14:40

女孩子一個人別去！全球單身旅行最危險的10大國家

2019-10-24 08:40

金正恩要拆金剛山的南韓設施 峨山投入200億欲哭無淚

2019-10-23 16:39

她騎單車漫遊慘摔車 仙人掌扎滿喉嚨身體

2019-10-23 17:22

土耳其承諾在敘北永久停火 川普宣布解除制裁

2019-10-24 02:14

一同自拍見學生手機螢幕裂痕 歐普拉大方送iPhone新機

2019-10-23 16:49

一篇論文撼動文在寅政權 南韓「髒湯匙」怒噴「金湯匙」

2019-10-23 11:00

美股去年底大跌慘況會重演嗎？今年有5大不同

2019-10-23 16:36

學生上古文課全打瞌睡 老師奇招逼出超多高材生

2019-10-23 15:05

水瓶藏針孔偷拍比基尼辣妹 變態男被識破瘋狂逃跑

2019-10-23 14:53

俄羅斯與土耳其瓜分敘利亞 美軍撤離成敗方

2019-10-23 19:34

英國婦女逛博物館 經過熱成像攝影機測出乳癌

2019-10-23 19:35

人類該還給「塑膠袋」清白了？發明者之子還原感人真相

2019-10-24 08:54

光吃飯就會醉酒測超麻煩 男子罹罕病體內自釀酒精

2019-10-23 13:11

削減成本奏效 特斯拉上季意外獲利盤後股價飆

2019-10-24 07:34

貨櫃車擠滿偷渡客闖英國 釀39死

2019-10-23 17:12

美中貿易協定還沒簽 川普G7兼貿易顧問先離職

2019-10-23 15:58

中國拘留日本教授 安倍施壓王岐山要求回應

2019-10-23 22:19

和生理時鐘同步 降血壓藥睡前吃效果更好

2019-10-23 21:55

俄國看美國／前俄外長：我認識的那個美國消失了

2019-10-23 12:23

你累了嗎？川普說要在科羅拉多州築牆 網民熱嘲

2019-10-24 08:50

737 MAX危機續燒 波音撤換商用飛機部門總裁

2019-10-23 12:01

美大使作證 川普為私利施壓烏克蘭

2019-10-24 00:57

美中貿易談判之際 川普G7和貿易顧問將離職

2019-10-23 11:57

父規子不隨！金正恩否定金剛山計畫 要拆南韓設施

2019-10-23 10:48

月底脫歐夢碎 強生恐直推大選

2019-10-24 00:57

德儀財測拉響科技業警報 歐股早盤、美股期指下挫

2019-10-23 17:00

22歲殺人案嫌犯「美到變網紅」 吸22萬粉絲逃死刑

2019-10-24 09:24

2024經濟成長排名大洗牌 美國只有第三英日大幅滑落

2019-10-23 15:49

川普彈劾案作證／泰勒「真正愛國者」 兩黨官員都讚

2019-10-24 00:57

貨櫃車39具遺體命案 英相強生深感震驚

2019-10-23 23:15

泰國遭廢王妃 恐判欺君關15年

2019-10-23 13:31

航班延誤7小時…僅9人搭機 通通升級頭等艙

2019-10-23 15:18

土石流來襲 多虧喵星人義大利夫妻逃死劫

2019-10-23 21:22

美外交官證詞殺傷力強 川普自稱私刑受害者

2019-10-23 10:18

全球10最佳大學 美占8校

2019-10-23 12:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top