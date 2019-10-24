女孩子一個人別去！全球單身旅行最危險的10大國家
一個人旅行沒什麼不好。畢竟，我們不一定能在出發的當下找到適合的夥伴──有的朋友可能沒錢、有的知己安排不出假期，更可能會在討論、規劃旅程的細節中，因為不同意見想法產生衝突，反而一個人，更愜意與自在。
有些人害怕獨自出國旅行，擔心無聊、寂寞與孤單，但事實上，一個人旅行的過程中可以幫助認識自我，在與當地人聊天、接觸的過程，也許會迸發意想不到的驚喜，聆聽內心的初衷、拋下現實生活的種種煩憂，旅行是為人生充電的最好方式。
不過，女性確實在單獨自助旅行的過程中，面臨到比男性更多的風險，《Forbes》便依據當地的治安、政治狀況與國務院報告，羅列全球最危險的10大國家，也許若真的必須造訪，也應結伴同行、少夜歸、避免到旅遊熱區以外的地點為佳。
10、瓜地馬拉（Guatemala）
美國（USA）國務院曾經發出警告，指出瓜地馬拉的犯罪威脅非常嚴重，特別是針對外地人生地不熟的旅行者，更成了犯罪集團首要的目標，加上該地貧窮、賄賂和貪污嚴重，治安十分敗壞。
因此專家建議，除了在夜間千萬不要於飯店以外的地方逗留，貴重物品不要太招搖、錢財應藏在隨身暗袋內為佳。
9、土耳其（Turkey）
土耳其最危險的主因，在於它歷經了相當多的政治動盪，加上多次的恐怖攻擊、槍擊、自殺炸彈等影響，整體十分不安全。
專家建議，在土耳其以低調為主，盡量多使用頭巾入境隨俗，保守的裝扮非常重要。
8、厄瓜多（Ecuador）
厄瓜多最主要的治安問題，在於扒手、強盜早已成了日常，明目張膽的綁架和性侵更是安全的死角，至關重要的是結伴同行，少搭公車為妙。
7、哥倫比亞（Colombia）
哥倫比亞是全球最惡名昭彰的毒品大國之一，各種關於毒品的利益糾葛、黑幫勢力的拼鬥和爭執，成了當地最可怕的夢魘，加上黑吃黑、警方收受賄賂等陋習，真正發生問題時，十分令人難堪。
6、巴哈馬（Bahamas）
位於中美洲的巴哈馬，是許多美國遊客最熱愛的度假勝地之一，以悠閒的海洋和島嶼聞名。然而，巴哈馬其實是加勒比海地區性侵最嚴重的國家之一，在白天發生強盜案件的事情也層出不窮，因此請以人口稠密的度假景點為目的最適切。
5、祕魯（Peru）
以馬丘比丘的印加古文明為世界文化遺產作賣點的祕魯，在繁盛的旅遊榮景下，其實犯罪問題嚴重，特別是集團的慣竊手法，常三五成行後假裝攀談搭訕，再藉機搶走財物，往往等到發現時，對方早已逃逸無蹤。
4、印度（India）
印度是全球許多單身女性最喜愛旅行的目的之一，但印度城市的複雜性和嚴重的貧富差距，導致外國觀光客成了犯罪族群最先鎖定的目標。
專家強調，印度對女性的不尊重和性侵問題，是該地積累已久的陋習，因此在旅行者的服裝上，最好穿長褲長袖包覆身體，並多注意自身周邊狀況、不要落單為妙。若要搭火車通勤，女性可以選擇專屬女性的車廂搭乘最為安全。
3、牙買加（Jamaica）
充滿陽光朝氣的度假勝地牙買加，同樣是加勒比海非常受西方旅客熱愛的勝地，但其實暴力犯罪是整個牙買加最嚴重的問題，特別是在首都京士頓與蒙特哥貝，即使是看似安全的熱門景點，也必須要當心。
美國大使館曾在一個月內收到了10幾起針對美國遊客的性侵報告，而其中很多是度假村的工作人員所為。
2、摩洛哥（Morocco）
在北非國家摩洛哥，有著濃厚的異國情調和氛圍，但暴力活動的猖獗和犯罪行為，成了摩洛哥最不穩定的因素；值得注意的是，任何太過熱心來攀談的在地人，都必須特別警覺，他們有可能會將觀光客引導至暗巷中搶劫。特別若是旅遊時節為齋戒月，觀光客更容易成為下手的目標。
1、埃及（Egypt）
在這份名單中，最危險的國家之首，是埃及。儘管埃及有許多舉世聞名的世界文化遺產，但它不穩定的政治局勢、恐怖攻擊頻傳，都成了觀光客必須小心的危機，特別是在清真寺尤須注意。
旅遊專站Skyscanner的調查發現，雖然埃及的安全評分並不高，但並不是禁止所有人來此地旅遊，而保持安全的關鍵，在於隨時警惕，服裝以保守為主；眼神上的交流對當地男性來說可能被視為調情，若戴墨鏡可以減少不必要的誤會。
（作者／魯皓平 本文出自2019.10.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）
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