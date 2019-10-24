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研究：完全有機農耕 溫室氣體排放總量不減反增

2019-10-24 02:29中央社 倫敦23日綜合外電報導

有機農耕方式對環境更為友善，這種說法不見得成立。最新研究指出，倘若英格蘭與威爾斯改採百分之百有機農耕方式生產食物，溫室氣體排放總量反而會增加。

根據這份研究，雖然跟傳統耕作方式比起來，完全有機農法的溫室氣體直接排放量比較少，但研究人員表示食物產量也會隨之下降，反而需要進口更多食物，導致外國須比現在多花約5倍土地面積來滿足英格蘭與威爾斯的需求。

相較於傳統農法，百分之百有機農耕的溫室氣體排放總量將會攀升21%。

英國廣播公司（BBC）報導，一般估計農業目前佔英國溫室氣體排放總量9%左右，背後因素包括農民使用人工肥料、動物釋出甲烷以及土壤狀態改變等等。這份最新研究則嘗試評估，若英格蘭與威爾斯地區全數改以有機方式生產食物，會對溫室氣體排放量造成何種影響。

研究人員指出，完全改採有機農法可使作物生產部分的溫室氣體排放量減少約20%，畜牧業則可減少4%左右。但食物產量跟傳統農法相比，估計會大幅下滑40%左右。

參與研究的科學家說，食物產量下滑的原因是作物收成更少，以及在輪作時引進固氮豆科植物，導致可用來生產食物的土地變少。因此小麥與大麥等作物產量會顯著下滑。

至於牲畜方面，雖然牛羊牲口數增加，但牲畜體重減少，再加上有機管理的育肥期更長，總肉量也會減少。

研究指出，在上述情況下，若要滿足食物需求，就必須透過進口來填補短缺。研究人員認為一部分進口農產品將改變他國土地利用方式。由於外國生產力明顯較差，外國須多花5倍土地面積來替英格蘭與威爾斯生產食物。

研究報告刊登於國際頂尖期刊「自然通訊」（Nature Communications）。

英國農民BBC
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