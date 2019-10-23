慶祝世界節日 瑞典兒童減歧見
2019-10-23 21:10台灣醒報 記者施凱文╱台北報導
瑞典學校舉辦「母語故事季」，期間內邀請不同文化背景的父母，以母語分享人生經驗及故事，及慶祝像是印度排燈節及華人新年等各地節日；政府則將平權議題納入課綱及設立平權諮商師等政策支援，從孩童時期就學習多元文化，能達到真正落實平權。
學齡前教平等
根據《The Local》報導，瑞典學校因應全球化趨勢，將教導孩子如何尊重及欣賞他人文化視為一大課題，一所名為復圖拉斯柯蘭的國際學校，更將形塑學生為未來的世界公民為教學核心。
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校長塔瑪悠說：「用慶祝活動、尊重個體及多元概念來教。」2019年的教學主題是語言，學校舉辦「母語故事季」，期間內邀請不同文化背景的父母來學校分享各自的人生經驗及故事。專家表示，此舉能夠大幅提升孩童的自尊心、開放的胸懷及樂於分享的心態。
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