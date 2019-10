慶祝世界節日 瑞典兒童減歧見

2019-10-23 21:10 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



瑞典學校以跨文化教學,讓孩子體驗各國語言及節日。(photo by UK in Sweden via Flickr) 分享 facebook 瑞典學校舉辦「母語故事季」,期間內邀請不同文化背景的父母,以母語分享人生經驗及故事,及慶祝像是印度排燈節及華人新年等各地節日;政府則將平權議題納入課綱及設立平權諮商師等政策支援,從孩童時期就學習多元文化,能達到真正落實平權。

學齡前教平等

根據《The Local》報導,瑞典學校因應全球化趨勢,將教導孩子如何尊重及欣賞他人文化視為一大課題,一所名為復圖拉斯柯蘭的國際學校,更將形塑學生為未來的世界公民為教學核心。

校長塔瑪悠說:「用慶祝活動、尊重個體及多元概念來教。」2019年的教學主題是語言,學校舉辦「母語故事季」,期間內邀請不同文化背景的父母來學校分享各自的人生經驗及故事。專家表示,此舉能夠大幅提升孩童的自尊心、開放的胸懷及樂於分享的心態。

【更多精采內容,詳見 】