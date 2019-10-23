航班延誤7小時…僅9人搭機 通通升級頭等艙

2019-10-23 15:18 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合報導



搭乘達美航空(Delta Air Lines)想升級頭等艙，可以直接購票、利用點數或里程升等；不過除此之外，還有另一種方法，是最近九名乘客意外碰到的經歷。

達美航空16日從亞特蘭大飛往奧蘭多的1013號班機，因為天候因素延後多時，只有九名乘客搭乘該班機，結果他們全數升級頭等艙。

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該班機原定東岸時間16日上午8點起飛，但因天候因素延誤超過七小時；多數原班機乘客改搭其它航班，但這班客機仍在當天下午3點15分起飛，因為達美航空極少取消航班。

推特用戶「Coining203」表示，他因為天候因素錯過前一班飛機，且發現1013號班機從當天早上開始延誤；他成為該班機第一位登機的乘客，該機起飛前，另有八人登機。

Coining203表示，這群人非常悠閒，大家各自拍照，並與空服員自拍，「空服員和機師都超棒」。

這趟航班的九名旅客都獲得頭等艙升等服務，無論是否為達美航空菁英會員。由於只有九人，他們全進駐頭等艙還有多出的座位。

Coining203是達美航空尊爵鑽石卡會員，經常獲得自動升級頭等艙服務，但他此次礙於不知道會有多少旅客同行，特別要求升等，以防萬一。他說，當天飛往奧蘭多的90分鐘航程是他最喜歡的航班之一。

Coining203還分享一個搭機心得：即使對習慣搭頭等艙的乘客而言，空無一人的經濟艙可能更加舒適，「我躺在一整排經濟艙座椅上，小睡15分鐘。」