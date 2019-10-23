調查：45歲的人生最不快樂

2019-10-23 15:20 世界日報 編譯 世界日報 編譯 林梅婕 ／綜合報導



英國連鎖戲院「電影世界」(Cineworld)針對2000名受訪者的調查顯示，人生最不快樂的年紀落在45歲；其中超過一半的受訪者表示，隨著年紀增加，找到人生樂趣的難度也跟著增加。

過去許多研究顯示，中年時期是人生最多舛的時候；根據英國國家統計局(ONS)過去三年來調查，超過30萬名介於40歲至59歲民眾，發現他們的幸福指數最低且最容易感到焦慮；國家經濟研究局(NBER)發布的一份報告說，人類在中年的心理狀態多半處於萎靡。

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「幸福曲線」(The Happiness Curve)一書的作者羅希(Jonathan Rauch)說：「幸福曲線一般呈U型，會隨著年紀和獨立性而改變；40歲至50歲時人的幸福感是最低的，但之後年紀越長幸福感也會提高。」

ONS認為造成中年幸福指數走下坡的原因，很多跟這個階段需承擔的責任有關，例如同時要照顧父母和孩子；丕優研究中心的調查說，有23%的美國人表示照顧父母和孩子的負擔，往往是經濟上最大的挑戰。

導致中年憂鬱另外一個可能的原因，是人們在追求事業和私生活之間難以取得平衡；ONS調查說：「和青年學子相比，中年人有更多的需求，面對工作和家庭的時間分配經常感到挫折。」

心理學家馬丁尼茲(Erika Martinez)認為，人們面對中年憂鬱時不能被責任綁架了：「你必須重拾興趣或是其他讓你有熱忱的事物。」其他專家也指出，因工作過勞或子女長大離家，自己會覺得生命空洞，但其實這種時候是重塑生活、重拾年輕夢想的大好時機。