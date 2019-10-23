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壽終正寢 港府宣布正式撤回「逃犯條例」修訂

危險動作！攀欄杆拍照 2人終身被禁搭郵輪

2019-10-23 15:21世界日報 編譯樊蕙／綜合報導

兩名搭乘郵輪的旅客因「危險動作」，不但被趕下船，還終身被禁搭「皇家加勒比郵輪」(Royal Caribbean Cruises)。

該郵輪公司負責企業聲譽的經理費雪曼(Jonathon Fishman)透過電子郵件向「今日美國報」(USA Today)透露：「本周稍早，搭乘『海洋魅麗號』(Allure of the Seas)的一位女性旅客被目擊在同伴的幫助下，魯莽又危險地站在艙房陽台的欄杆上，擺姿勢準備拍照。」

「太陽報」報導，乘客波洛斯奇(Peter Blosic)拍到該景像後分享的照片中可以看到，一名不知名女子身穿藍色泳衣，爬到陽台欄杆外擺姿勢。

據報導，波洛斯奇寫道：「我把照片給管理人員看。然後副船長就說要找我拿這張照片。因為那個房間就在船背，所以我們很快就找到船艙號碼。」

波洛斯奇分享照片時寫道：「剛在海洋魅麗號上看到這個景像，真是超級大白癡。你不可能在船上跌落海中，除非做這種瘋狂事！」

他們隨後通知保全人員，然後在牙買加的法爾茂斯(Falmouth)將該名女子與其同伴驅逐下船，再也不准兩人上船。

「皇家加勒比郵輪」制定來賓聯絡政策中明確規定，「禁止坐、站、躺臥、攀爬、翻越或跨越任何外部或內部欄杆或其他防護障壁，或恣意玩弄船內為保護旅客安全而設計的設備、設施或系統。」

政策中也寫道：「根據本政策規定而被請下皇家加勒比國際郵輪的旅客，須自行負責回家的住宿與交通，一切自費。該旅客也須自行負責辦理重新入境本國所需文件。」

針對這起事件，「皇家加勒比郵輪」特別附加一條條款：未來禁止搭船。費雪曼說：「(他們)終生被禁止再搭乘本公司郵輪。」

郵輪
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