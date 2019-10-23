植樹遏止氣候變遷 科學家說成效被高估

2019-10-23 00:23 中央社 吉隆坡22日綜合外電報導



科學家警告說，全球大規模植樹遏止氣候變遷風險的可能成效被高估，他們指出，最近一項研究中使用的地圖和數據有問題，並呼籲要更努力透過其他方式削減溫室氣體排放。

今年7月，蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）柯勞瑟實驗室（Crowther Lab）的研究人員發布研究報告，提出控制氣候變化的最好方法，就是在面積與美國相當的被毀森林重新植樹。

但德國波昂大學（University of Bonn）和位於奈洛比的世界農林複合研究中心「世界混農林業中心」（World Agroforestry Center）的科學家，18日在期刊「科學」（Science）發表回應文指出，在原先研究中可以在土地上種植的樹木數量有限。

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波昂大學作物科學與資源保育研究所（Instituteof Crop Sciences and Resource Conservation）教授魯德林（Eike Luedeling）表示，植樹造林不應被視為減少使用化石燃料排放的替代方案。

他表示：「的確，我們可以全面植樹…而若我們仍繼續為所欲為排放二氧化碳，我們將解決不了任何問題，我們只是爭取了一點時間。」

他說：「若我們要遏止氣候變遷，只有一個解決之道…我們必須減排。」