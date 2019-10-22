Volocopter空中計程車新加坡試飛 放眼亞洲市場

2019-10-22 20:56 中央社 新加坡22日綜合外電報導



德國Volocopter開發的「空中計程車」VoloCity今天在新加坡進行試飛，成功在濱海灣（Marina Bay）上空飛行約2分30秒。公司表示，拿下新加坡市場後，將續攻其他亞洲城市。

根據Volocopter，VoloCity配備電池驅動的18個旋轉器，是外觀像直升機的無人機，可運載兩名乘客和手提行李，單次飛行距離長達35公里，最高時速110公里。儘管VoloCity可自動飛行，基於安全考量，今天試飛仍配一位駕駛員。

Volocopter已在杜拜、赫爾辛基、德國和拉斯維加斯等地執行試飛，但今天的新加坡試飛是首度在市中心舉行。

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法新社報導，VoloCity預定在未來2至4年內展開商業營運，而新加坡可能會是第一批引進此空中計程車服務的城市。攻下新加坡這一市場後，Volocopter計畫將相關業務拓展至其他交通壅塞的亞洲城市。

Volocopter執行長魯伊特（Florian Reuter）表示：「我們的目標是推展至雅加達、馬尼拉和曼谷，因為這些地方的需求很大，印度和中國也是。」

Volocopter本週已在新加坡公開空中計程車VoloCity的轉運和起降站VoloPort，但因尚未通過驗證，VoloPort無法用於今天的試飛。

新加坡近年成為自駕式交通工具的熱門實測地點，包括今年稍早測試透過應用程式訂位的自駕巴士。

在空中計程車市場上，中國吉利汽車（Geely）入股的Volocopter面臨強勁競爭對手，包括Uber和有Google共同創辦人佩吉（Larry Page）撐腰的KittyHawk。