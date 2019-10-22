影／鳥群撞建築物集體慘死 美民眾驚呼「世界末日」
2019-10-22 18:08
聯合報 編譯尤寶琪
／即時報導
美國北卡羅萊納州夏洛特市的NASCAR名人堂日前晚間出現異象，成群鳥兒不要命地衝撞建築物，並受到重創墜落地面，留下滿地的鳥屍，場景宛如驚悚電影。
目擊者拍攝影片中可以聽見，一旁民眾驚呼「簡直就像世界末日」。另外一段影片，則可見雨燕在夜色中漫天飛舞的異狀。
「卡羅萊納水禽救援中心」（Carolina Waterfowl Rescue）表示，估計共310隻煙囪雨燕（Chimney Swift）撞上建築物，97隻鳥兒當場死亡，9隻傷勢過重被安樂死，103隻受傷接受治療，另有102隻只是受到驚嚇，隨後被野放。
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「卡羅萊納水禽救援中心」在臉書貼文指出，這起事件讓他們感到驚訝，因為煙囪雨燕這種鳥通常在白天出沒，在事發的晚間7點時理應返巢，推測牠們可能受到驚擾或被人為趕離巢穴，包括巨大的噪音、煙火、和浣熊等掠食性動物，甚至是人類，都可能會驚擾到他們。
提供其中一段影片的民眾就表示，他先是聽到類似非法改裝排氣管的汽車，製造很巨大的聲響，沒多久之後就見到鳥撞建築物的異象。
NASCAR名人堂在事後，除了感謝當地動保組織團體的協助外，也承諾未來在晚間會降低建築物的人工光線亮度，避免事件再發生。
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