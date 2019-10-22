辛巴威生態浩劫 55頭大象渴死

2019-10-22 15:38 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



辛巴威現在陷入乾旱危機，已有55頭非洲象因乾旱身亡。（Photo on Wikimedia Commons） 分享 facebook 「國內乾旱情況嚴重，辛巴威面臨生態危機。」辛巴威近日的乾旱不只造成經濟作物大量歉收，也讓國內生態面臨浩劫。據官方統計，已至少有55頭大象因乾旱沒水喝而渴死。除了辛巴威，波札那、納米比亞等南非洲國家在遭受颶風侵襲後，又發生嚴重乾旱，急需國際援助。

根據《衛報》報導，辛巴威國家公園發言人法拉威表示，目前辛巴威國家公園情況非常嚴重，除了大象以外，園內的獅子也受到影響，截至今年野生動物襲擊人類事件增加不少。辛巴威整體農作產量都因乾旱大幅下降，全國約有2百萬人陷入飢餓風險。

政府也無能為力

另外，在辛巴威其中一個國家公園，原本預計能容納1萬5千頭大象，卻因為棲地縮減關係超收5萬多頭大象，環境早已無法負擔，再加上缺水，當地的生態面臨重大危機。但由於辛巴威政府也拿不出錢援助國家公園，國家公園只好自行打井，希望可以稍微舒緩危機，但目前最深已打至400公尺，解旱效果仍非常有限。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

《紅十字會氣候中心》也提到，今年非洲受氣候變遷影響非常深，從6月的兩個大颶風伊代跟肯尼斯，到現在的乾旱，許多國家根本還沒從颶風災害復原，就面臨乾旱危機。辛巴威已經進入緊急狀態，並希望NGO或國際組織可以幫助他們解決飲用水與基本的人道救援問題。

《英國廣播公司》分析，目前最快速減緩大象人口壓力的方法就是將大象出口，但這會衍生非法盜獵、野生動物販賣的可能，而且年輕的幼象容易跟原生家庭拆散，問題會很多。辛巴威政府現在也沒錢處理國家的經濟、生態危機。

【更多精采內容，詳見 】