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我國爆屈公病群聚感染！5旬婦痛到走不動

辛巴威生態浩劫 55頭大象渴死

2019-10-22 15:38台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

辛巴威現在陷入乾旱危機，已有55頭非洲象因乾旱身亡。（Photo on Wiki...
辛巴威現在陷入乾旱危機，已有55頭非洲象因乾旱身亡。（Photo on Wikimedia Commons）
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「國內乾旱情況嚴重，辛巴威面臨生態危機。」辛巴威近日的乾旱不只造成經濟作物大量歉收，也讓國內生態面臨浩劫。據官方統計，已至少有55頭大象因乾旱沒水喝而渴死。除了辛巴威，波札那、納米比亞等南非洲國家在遭受颶風侵襲後，又發生嚴重乾旱，急需國際援助。

根據《衛報》報導，辛巴威國家公園發言人法拉威表示，目前辛巴威國家公園情況非常嚴重，除了大象以外，園內的獅子也受到影響，截至今年野生動物襲擊人類事件增加不少。辛巴威整體農作產量都因乾旱大幅下降，全國約有2百萬人陷入飢餓風險。

政府也無能為力

另外，在辛巴威其中一個國家公園，原本預計能容納1萬5千頭大象，卻因為棲地縮減關係超收5萬多頭大象，環境早已無法負擔，再加上缺水，當地的生態面臨重大危機。但由於辛巴威政府也拿不出錢援助國家公園，國家公園只好自行打井，希望可以稍微舒緩危機，但目前最深已打至400公尺，解旱效果仍非常有限。

《紅十字會氣候中心》也提到，今年非洲受氣候變遷影響非常深，從6月的兩個大颶風伊代跟肯尼斯，到現在的乾旱，許多國家根本還沒從颶風災害復原，就面臨乾旱危機。辛巴威已經進入緊急狀態，並希望NGO或國際組織可以幫助他們解決飲用水與基本的人道救援問題。

《英國廣播公司》分析，目前最快速減緩大象人口壓力的方法就是將大象出口，但這會衍生非法盜獵、野生動物販賣的可能，而且年輕的幼象容易跟原生家庭拆散，問題會很多。辛巴威政府現在也沒錢處理國家的經濟、生態危機。

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辛巴威大象國家公園
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