破壞地球的兇手找到了！ 「他」的年碳排量是地球火山噴發100倍
最近有不少謠傳聲稱，火山噴發一次的碳排量足以影響氣候環境，但一份最新的研究調查結果證實，人類所製造的碳排量，才是破壞地球生態的真凶，而且每年人類所製造的二氧化碳整整高出火山100倍！
近期有不少來自社群媒體的訊息都聲稱，火山每噴發一次所排放的二氧化碳比人類所製造的二氧化碳還多，甚至有網友製作迷因（meme，迷因是使用一張圖片或一段動畫，配上創意、娛樂、好笑、引發共鳴的文字訊息。這些訊息引起讀者共鳴，促成社群的互動，形塑流行文化。）宣稱，位於義大利的埃特納（Mount Etna）一次「小小的爆發」所排放的二氧化碳比人類史上的排量多出一萬倍，但其實這是錯誤的！
為了釐清火山爆發與人類活動間碳排量的差異，美國地質調查局（United States Geological Survey, USGS）於2011年進行研究調查，發現人類平均在三到五天內所排放的二氧化碳，其實比火山在一年內所排放的二氧化碳還多。而研究員蓋拉奇（Terrance Gerlarch）則發現：「火山爆發的碳排放，跟人為製造的二氧化碳相比，根本是小巫見大巫！」
但為何會有這樣的謎因出現？其實他們只是想要傳達，與大自然的碳循環相比，人類所製造的二氧化碳根本微不足道，所以無須擔心人類的碳排量會危害地球。
對此，身兼深碳觀測站（Deep Carbon Observatory, DCO）研究員的阿肯色大學地質系副教授蘇阿蕾思（Celina Suarez）向法新社（AFP）表示，這是錯誤的，她不知道他們的數據是從哪裡來。
根據該研究公布的數據來看，1980年美國奧勒岡州（Oregon）的聖海倫火山（Mount St Helens），在9小時內排放了1000萬噸的二氧化碳，而它必須再噴發3500次，才得以與人類自2010年至今的排放量相提並論。
人為製造的二氧化碳比火山多出百倍
深碳觀測站也在1日於《元素（Elements）》期刊上發表一系列論文，經過10年的調查研究發現，火山爆發與其他岩漿活動區所產生的碳排放，每年約為2.8至3.6億噸，而人類每年藉由燃燒石化燃料和森林所製造的碳排放量，是火山爆發的40到100倍。
研究指出，地球上現存碳總量為185萬兆噸，而存在於海洋、陸地與大氣中的碳量僅占總量1%當中的五分之一，也就是說，其餘的碳量儲存於地殼、地幔與岩心。
英國劍橋大學皇后學院火山學及岩石學教授愛德蒙（Marie Edmonds）表示，「為了永續發展，了解地球碳循環「至關重要」。
（作者／陳心慈 本文出自2019.10.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）
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