為了它砍掉好多森林！為什麼棕櫚油對環境傷害如此巨大？

2019-10-22 15:09 聯合新聞網 文章提供／遠見



馬來西亞棕櫚油工廠。路透 分享 facebook 有著悠久使用歷史的棕櫚油，是一種來自油棕植物的果實，它源自於西非，果肉與核仁都可榨取、提煉出豐富的油脂，油脂含有豐富的脂肪酸，可廣泛運用於食用油、生質柴油、油彩、化妝品、蠟燭等產品上，可說是在民生和工業上非常普遍的經濟作物。

也正由於它經濟價值極高、利潤豐沛，加上全球的廣泛需求和進口量，這使得油棕成了非常受農民歡迎的作物，但卻也因此在為了量產的手段上，有著最令人詬病的現實和殘酷。

棕櫚油工業是種對環境十分不友善的產業，雖然原生種在非洲，但其實全球真正的棕櫚油出產國，集中在印尼（Indonesia）和馬來西亞（Malaysia），因為此地的氣候適合油棕成長，獨特的濕度和環境也讓棕櫚油產量非常可觀。

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雨林成了商業利益下的最大犧牲

然而，為了以最大的效益應付龐大的市場，商人們的觸手漸漸從平原擴及到雨林，他們在追求更多利潤的自私下，將原生種雨林砍伐，清出來的空間以利油棕種植，此舉不僅大幅改變了雨林生態系、讓紅毛猩猩的棲地消失，甚至原住民的生活也大受威脅──這是你享受棕櫚油便利下的背後，隱含了外人所不知的悲歌。

最殘酷的，是商人為了便利，會將砍伐下的雨林木材、林地以大火燒盡，往往未能受控制的星火，最終會成為燎原的災難。

《independent》報導，全球光是印尼和馬來西亞的棕櫚油產量，就占了世界的86％，這兩國每年可生產6600萬噸棕櫚油──意即幾乎你所能在超商看到的棕櫚油商品，全部來自於東南亞。

便宜又萬用 成了印、馬主要經濟來源之一

專家表示，棕櫚油之所以有如此大的用量，關鍵在於它可以應用在各式產品中，除了最常見的料理用食用棕櫚油，其它如洗髮精、沐浴乳、口紅、化妝品、麵包、巧克力，加上各式家庭用清潔劑、工業用潤滑油等，統統都有棕櫚油的成分存在。

此外，它還是重要的燃料來源之一，在歐盟，所有進口的棕櫚油，有一半的用途是使用於生質柴油。但為了環境的未來，歐盟已計畫淘汰棕櫚油，在2030年前將需求大幅減低。

但其實最關鍵的原因是，棕櫚油非常的便宜，加上油棕是擁有高產量的農作物，可以以較低的資源、耕作成本，產生相對大量的油。

為此，在東南亞以低勞力成本為主的國家，棕櫚油成了該國經濟體最重要的組成部分之一，投入相關產業的農人至少400萬人，若要涉及整個產業鏈，更高達1700萬人之多。

為什麼棕櫚油會危害環境？

油棕特別在低窪的熱帶地區生長良好，而此區最主要的原生物種是雨林，這是紅毛猩猩等近200多種動植物們重要的家園，且已面臨瀕危的危機。

當大規模的油棕田建立，意味著原本豐富的生態系統已被單一種植物所取代，它無法再具備有孕育多樣生態系的能力、破壞了環境，砍伐下的森林也引發了無法充沛吸收溫室氣體的後遺症，傷害便如此惡性循環下去。

專家預估，棕櫚油的種植區總計已高達2700萬公頃。

雖然棕櫚油的開發，確實對當地本身就非常疲弱的經濟有顯著的改善，它讓國內生產總值（GDP）提高、農場和加工廠也讓在地人有更多的工作機會，但隨著業者不斷大肆擴張並侵害原有的雨林地，也對土著和動物有著不可逆的傷害。

生態專家強調，紅毛猩猩主要生活在印尼婆羅洲，樹冠層是牠們的生活環境，以果實、樹葉、樹皮為食，偶爾會吃一些昆蟲。不過，由於生育率低、繁衍不易，加上棲地近年來不斷受到破壞，使得紅毛猩猩的數量比百年前減少了90％，如今整體數量約僅剩5萬隻。

畢竟，森林的破壞不僅讓紅毛猩猩失去了多達90％的生活空間，甚至紅毛猩猩直接被業者殺死的影片也令人痛心。

究竟人類為了自身利益，不斷危害自然的行徑何時才會終止？

我們應該怎麼做？

由於棕櫚油非常普及，人們真的很難避免，甚至有些不肖品牌為了規避責任，會在成分表中將棕櫚油改寫為植物油或植物脂肪。

不過，消費者在選購時，也許可以注意是否有永續棕櫚油的認證標籤，這是被非政府組織認可的友善環境證明，它們的生產保證不讓雨林受侵害。

在許多組織的努力下，有關單位正努力說服跨國企業禁用「骯髒」棕櫚油的承諾，但人們對於這些措施是否持續地有效，抱持著懷疑態度。

因此最根本的，是消費者可以盡量不要購買任何有棕櫚油明顯標誌的產品，就算要烹飪也可以其它油品替代之，進而改變生態環境、別再讓紅毛猩猩無家可歸。

（作者／魯皓平 本文出自2019.10.19《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）