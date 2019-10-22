親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

放不下庫德人油田？美軍誘勸川普「重新駐軍敘利亞」

還只是「半帝」？德仁天皇即位禮：恩赦55萬前科犯

為了它砍掉好多森林！為什麼棕櫚油對環境傷害如此巨大？

2019-10-22 15:09聯合新聞網 文章提供／遠見

馬來西亞棕櫚油工廠。路透
馬來西亞棕櫚油工廠。路透
分享
有著悠久使用歷史的棕櫚油，是一種來自油棕植物的果實，它源自於西非，果肉與核仁都可榨取、提煉出豐富的油脂，油脂含有豐富的脂肪酸，可廣泛運用於食用油、生質柴油、油彩、化妝品、蠟燭等產品上，可說是在民生和工業上非常普遍的經濟作物。

也正由於它經濟價值極高、利潤豐沛，加上全球的廣泛需求和進口量，這使得油棕成了非常受農民歡迎的作物，但卻也因此在為了量產的手段上，有著最令人詬病的現實和殘酷。

棕櫚油工業是種對環境十分不友善的產業，雖然原生種在非洲，但其實全球真正的棕櫚油出產國，集中在印尼（Indonesia）和馬來西亞（Malaysia），因為此地的氣候適合油棕成長，獨特的濕度和環境也讓棕櫚油產量非常可觀。

雨林成了商業利益下的最大犧牲

然而，為了以最大的效益應付龐大的市場，商人們的觸手漸漸從平原擴及到雨林，他們在追求更多利潤的自私下，將原生種雨林砍伐，清出來的空間以利油棕種植，此舉不僅大幅改變了雨林生態系、讓紅毛猩猩的棲地消失，甚至原住民的生活也大受威脅──這是你享受棕櫚油便利下的背後，隱含了外人所不知的悲歌。

最殘酷的，是商人為了便利，會將砍伐下的雨林木材、林地以大火燒盡，往往未能受控制的星火，最終會成為燎原的災難。

《independent》報導，全球光是印尼和馬來西亞的棕櫚油產量，就占了世界的86％，這兩國每年可生產6600萬噸棕櫚油──意即幾乎你所能在超商看到的棕櫚油商品，全部來自於東南亞

便宜又萬用　成了印、馬主要經濟來源之一

專家表示，棕櫚油之所以有如此大的用量，關鍵在於它可以應用在各式產品中，除了最常見的料理用食用棕櫚油，其它如洗髮精、沐浴乳、口紅、化妝品、麵包、巧克力，加上各式家庭用清潔劑、工業用潤滑油等，統統都有棕櫚油的成分存在。

此外，它還是重要的燃料來源之一，在歐盟，所有進口的棕櫚油，有一半的用途是使用於生質柴油。但為了環境的未來，歐盟已計畫淘汰棕櫚油，在2030年前將需求大幅減低。

但其實最關鍵的原因是，棕櫚油非常的便宜，加上油棕是擁有高產量的農作物，可以以較低的資源、耕作成本，產生相對大量的油。

為此，在東南亞以低勞力成本為主的國家，棕櫚油成了該國經濟體最重要的組成部分之一，投入相關產業的農人至少400萬人，若要涉及整個產業鏈，更高達1700萬人之多。

為什麼棕櫚油會危害環境？

油棕特別在低窪的熱帶地區生長良好，而此區最主要的原生物種是雨林，這是紅毛猩猩等近200多種動植物們重要的家園，且已面臨瀕危的危機。

當大規模的油棕田建立，意味著原本豐富的生態系統已被單一種植物所取代，它無法再具備有孕育多樣生態系的能力、破壞了環境，砍伐下的森林也引發了無法充沛吸收溫室氣體的後遺症，傷害便如此惡性循環下去。

專家預估，棕櫚油的種植區總計已高達2700萬公頃。

雖然棕櫚油的開發，確實對當地本身就非常疲弱的經濟有顯著的改善，它讓國內生產總值（GDP）提高、農場和加工廠也讓在地人有更多的工作機會，但隨著業者不斷大肆擴張並侵害原有的雨林地，也對土著和動物有著不可逆的傷害。

生態專家強調，紅毛猩猩主要生活在印尼婆羅洲，樹冠層是牠們的生活環境，以果實、樹葉、樹皮為食，偶爾會吃一些昆蟲。不過，由於生育率低、繁衍不易，加上棲地近年來不斷受到破壞，使得紅毛猩猩的數量比百年前減少了90％，如今整體數量約僅剩5萬隻。

畢竟，森林的破壞不僅讓紅毛猩猩失去了多達90％的生活空間，甚至紅毛猩猩直接被業者殺死的影片也令人痛心。

究竟人類為了自身利益，不斷危害自然的行徑何時才會終止？

我們應該怎麼做？

由於棕櫚油非常普及，人們真的很難避免，甚至有些不肖品牌為了規避責任，會在成分表中將棕櫚油改寫為植物油或植物脂肪。

不過，消費者在選購時，也許可以注意是否有永續棕櫚油的認證標籤，這是被非政府組織認可的友善環境證明，它們的生產保證不讓雨林受侵害。

在許多組織的努力下，有關單位正努力說服跨國企業禁用「骯髒」棕櫚油的承諾，但人們對於這些措施是否持續地有效，抱持著懷疑態度。

因此最根本的，是消費者可以盡量不要購買任何有棕櫚油明顯標誌的產品，就算要烹飪也可以其它油品替代之，進而改變生態環境、別再讓紅毛猩猩無家可歸。

（作者／魯皓平 本文出自2019.10.19《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

馬來西亞印尼東南亞脂肪歐盟食用油巧克力非洲
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

考試去上廁所算零分 日本一高中不人道規定挨批

2019-10-22 12:33

神！8歲男孩靠一項技能 買了房子還霸氣養全家

2019-10-22 11:33

飛機廁所外洩不明氣體 空服員昏倒乘客不適緊急降落

2019-10-22 10:18

氰化物毒殺6名家人 蛇蠍婦改遺囑吞家產嫁姦夫

2019-10-22 09:48

誰害死了330個中學生？俄國貝斯蘭慘案，15年前的血腥開學日

2019-10-22 08:30

非洲移民到歐洲：成就與挫敗

2019-10-21 21:03

日本珍奶熱絲毫不見退燒跡象 連黑道都參一咖

2019-10-21 20:11

Uniqlo廣告喚起慘痛過去 南韓急下架

2019-10-21 16:14

房東趕走20年租客 整理時屋內髒亂還挖出一具腐屍

2019-10-21 15:24

終結孤單危機 德國設「孤寂部」

2019-10-21 14:42

他的紙教堂921後重現南投 日建築師專替難民設計避難所

2019-10-21 14:12

退休金制度 荷蘭丹麥最佳 中日韓後段班

2019-10-21 14:06

嚴查非法移民 新墨西哥法官嚴重不足

2019-10-21 13:15

你能想像 有一天我們將看不到大象！

2019-10-21 12:04

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

泰版甄嬛傳？詩妮娜妃子上位不成 反被泰王撤頭銜

2019-10-21 22:37

泰版甄嬛傳！泰王廢妃 不只因她想篡位當皇后…

2019-10-22 11:00

好「胸」高爾夫正妹球員 揮桿引70多萬人按讚觀看

2019-10-21 21:36

川普為何盲信大陸會妥協？30年前一本書 影響他太深

2019-10-22 09:00

川普說破了美國從未坦承的祕密：有核武存放土耳其

2019-10-21 16:05

川普指美國和古羅馬是盟友 女翻譯表情讓她爆紅

2019-10-21 16:41

神！8歲男孩靠一項技能 買了房子還霸氣養全家

2019-10-22 11:33

日本珍奶熱絲毫不見退燒跡象 連黑道都參一咖

2019-10-21 20:11

飛機廁所外洩不明氣體 空服員昏倒乘客不適緊急降落

2019-10-22 10:18

反制美科技制裁 陸開放晶片RISC-V逾百家結盟

2019-10-21 17:25

影／羞辱撤退！美軍撤離敘北城鎮時 沿途遭庫德族丟馬鈴薯

2019-10-22 08:46

大陸請求WTO准許對美國進行制裁 涉及24億美元

2019-10-21 20:31

中途島戰後沈船77年！日軍航母找到了 研判是赤城號

2019-10-21 19:57

日皇即位禮下午登場…先行祭天照大神等古禮 2千賓客出席

2019-10-22 10:38

美對陸12月加稅 有望喊卡

2019-10-21 23:29

氰化物毒殺6名家人 蛇蠍婦改遺囑吞家產嫁姦夫

2019-10-22 09:48

強生希望破滅 英國會議長拒再度表決脫歐協議

2019-10-21 22:49

哈吉貝颱風重創日本陰影下 日皇德仁正式宣告即位

2019-10-22 12:10

美商務部長羅斯：下月不見得會簽美中貿易協議

2019-10-21 21:04

Uniqlo廣告喚起慘痛過去 南韓急下架

2019-10-21 16:14

新日皇今登基 颱風不請自來

2019-10-22 00:25

任正非：美國打壓中國如同當年壓制日本

2019-10-21 15:39

全球陷入負利率 恐致經濟蕭條

2019-10-22 00:26

美中貿易協議樂觀跡象 美股三大指數全面上揚

2019-10-22 06:58

強生版協議案今再表決遭拒 脫歐恐續延

2019-10-22 00:03

智利示威遭萬名軍警鎮壓 至少11死

2019-10-22 00:09

糗大！和小自己22歲女友家人見面 媽媽竟是國中初夜床伴

2019-10-22 14:48

南韓總理出席日皇德仁即位儀式 將會晤安倍

2019-10-22 09:24

美官員：日本須提醒民眾陸軍事威脅 應裝備攻擊性武器

2019-10-21 18:23

美官員：美中競爭不存在對抗 美國不想跟大陸分裂

2019-10-21 17:22

「川普亂象交易」海撈數十億美元 民主黨促查內線交易

2019-10-22 07:52

立場丕變 共和黨大老：川普敘國政策有機會成功

2019-10-21 16:10

從印尼到加泰隆尼亞 香港「反送中」模式能被複製？

2019-10-21 17:42

紐時分析川普視野：為何他願意沒拿到好處就撤軍？

2019-10-22 12:12

日本7-11啟動非24小時營業 8家分店將在深夜時段打烊

2019-10-22 00:33

加拿大大選 總理杜魯道率自由黨勝選

2019-10-22 14:12

自家度假村辦G7 白宮幕僚長：川普自認仍在餐旅業

2019-10-21 19:18

日本小七不再營業24小時 11月起8家店深夜打烊

2019-10-21 17:47

影／英國最多孩子家庭喜迎第22胎 出門旅行如軍事行動

2019-10-22 09:47

影／洛杉磯野火燒向名人豪宅區 空拍直擊驚險撤離

2019-10-22 13:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top