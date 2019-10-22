首位非美籍太空人登月非夢事 NASA樂見國際合作

2019-10-22 13:48 中央社 華盛頓21日綜合外電報導



美國國家航空暨太空總署（NASA）計劃重返月球之際，今天表示他們對與國際社會合作抱持開放的態度，代表史上可能頭一次出現非美國籍太空人登月。

NASA署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）在華府舉行的第70屆國際太空聯盟年會（InternationalAstronautical Congress, IAC）告訴記者：「月球上還有極大的空間，我們需要所有的國際夥伴跟著我們上月球。」

布萊登斯坦表示，如果可以達成共識，釐清各國貢獻和各國要如何成為整體架構的一環，他認為沒有理由不讓所有的國際夥伴一起登月。

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法新社報導，美國目前正在發展太空船「獵戶座」（Orion）和迷你月球太空站「匝道」（Gateway），且理論上會於2024年被用來進行載人太空任務「阿提米絲3」（Artemis 3）。

唯有迷你太空站「匝道」完成擴張，才會放行給非美國籍的太空人。

歐洲太空總署（ESA）署長沃納（Jan Worner）說：「我們正在和NASA討論，當然目的是讓歐洲的太空人踏上月球表面。」

他表示，「2024年任務很肯定是純美國人的任務」，歐洲太空人要寄望「像2027、2028這樣的日期」。

另外，日本也想善用美國最新計畫的機會，寫下自己歷史的新篇章。

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）理事長山川宏說：「對我來說這是很簡單的問題，JAXA會想把日本太空人送上月球。」

1990年代晚期、2000年代初打造國際太空站（ISS）時，看似開啟了美國俄羅斯於冷戰後的太空合作時代，但這一次，華府並不打算與地緣政治對手合作。

具體來說，美國國會明確禁止與中國這個經濟大國和航太新興勢力有任何的合作交流。

美國副總統彭斯（Mike Pence）替這個為期一週的大會開幕式致詞時，7度提及美國希望跟「愛好自由的國家」合作。