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神！8歲男孩靠一項技能 買了房子還霸氣養全家

2019-10-22 11:33聯合新聞網 綜合報導

英國男童Kieron Williamson從小就展現驚人的繪畫天賦，博得「小莫內...
英國男童Kieron Williamson從小就展現驚人的繪畫天賦，博得「小莫內」的美名。圖擷自每日郵報
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一名8歲孩童可憑一己之力為家人買房、撐起全家經濟開銷，讓人欣羨不已！英國一名小男生基龍（Kieron Williamson）從5歲起就展現驚人的繪畫天賦，7歲時賺到人生第一桶金，8歲時更靠賣畫收入為家人購買新屋、負擔全家經濟開銷引起熱議，被更博得「小莫內」的美名。

根據外媒報導，出生於2002年的英國諾福克郡的基龍，5歲時在某次家庭度假時，受到附近港口船隻的啟發，向父母要了素描本開啟了繪畫之路，甚至在上了5堂繪畫課後，就學會所有課程，父母注意到他的天賦，請了專業藝術家指導。

2009年時年7歲的基龍在一個展覽中，14分鐘賣光自己的16幅畫作，獲得1.82萬英鎊（約新台幣72.8萬）。隨後於2010年於霍爾特（Holt）舉行的展覽中，作品在30分鐘內全部售罄，總值為15萬英鎊（約600萬台幣），也為家人買了新房子。

一名畫廊的老闆Adrian Hill稱讚基龍「目前很可能已成為世界上最具收藏價值的藝術家之一」。基龍的作畫天賦令人驚豔，媒體報導曾將他與畢卡索相提並論，但基龍表示他不想成為另一個畢卡索，比較想成為莫內（Monet）或是愛德華‧西戈（Edward Seago），基龍的畫作內容多數是風景和城鎮的場景，他說自己很喜歡家鄉諾福克的風景。

自7歲起嶄露頭角的基龍，現已長成身高182公分高的16歲青少年，在首度出國到義大利威尼斯旅遊作畫時，英國BBC也以他為主題拍攝紀錄片《Mini Monet Millionaire》。基龍表示自己非常喜愛畫畫，「因為它可以帶領你到不同的地方」。

目前，基龍靠著繪畫已賺得300萬英鎊（約新台幣1.2億）的收入，畫作身價已漲至4.5萬英鎊（約新台幣180萬），全球仍有許多收藏家排隊等著購買。

Kieron Williamson現已是16歲的青少年。圖擷自Eastern D...
Kieron Williamson現已是16歲的青少年。圖擷自Eastern Daily Press
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英國畢卡索莫內
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