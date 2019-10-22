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飛機廁所外洩不明氣體 空服員昏倒乘客不適緊急降落

2019-10-22 10:18聯合新聞網 綜合報導

美國航空班機清潔用品外濺致機上人員不適，醫護人員及消防隊同時在機上照顧乘客。圖擷...
美國航空班機清潔用品外濺致機上人員不適，醫護人員及消防隊同時在機上照顧乘客。圖擷自每日郵報
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全世界載客量最大的美國航空（American Airline），21日竟發生化學氣體外洩，飛機必須緊急迫降的意外。機上廁所的清潔用品飄散出刺鼻氣味，導致機上乘客不適。班機迅速迫降愛爾蘭都柏林，並有兩名機組人員及一名乘客送醫。

英國《每日郵報》報導，21日下午，一架從英國希斯路機場飛往費城的航班上，疑似因廁所內的清潔用品濺出，散發出刺鼻氣味，令機上乘客及機組人員感到不適，當中有兩名空服員失去意識，數名乘客的眼睛產生灼熱感及皮膚發癢，班機因此緊急降落都柏林機場。

一名乘客表示，班機在起飛前便告知機上有化學液體洩漏的狀況，也因此延誤一小時起飛。不過飛機飛行一段時間後，突然廣播告知數名機組人員及乘客感到身體不適。機上同時有醫務及消防人員，照顧不適乘客並進行調查。

班機於昨日下午安全降落在都柏林機場，已知有兩名機組人員失去意識及一名乘客送往醫院治療，其他人則被安置在附近酒店等候通知。希斯路機場發言人表示，飛機清潔承包商是航空公司雇用的，機場完全不知道事情發生的原因。

美國航空都柏林愛爾蘭空服員
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