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氰化物毒殺6名家人 蛇蠍婦改遺囑吞家產嫁姦夫

2019-10-22 09:48香港01 記者李祖宏／報導

喬莉是鄰居眼中的模範媳婦，但為了吞下夫家遺產毒殺家人。圖擷自推特 「Times ...
喬莉是鄰居眼中的模範媳婦，但為了吞下夫家遺產毒殺家人。圖擷自推特 「Times of India」
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47歲的喬莉·約瑟夫（Jolly Joseph）表面上是印度一條小村莊的傑出教師和虔誠教徒、鄰居眼中的模範媳婦，但背面竟是一名蛇蠍婦人！她涉嫌在2002年至2016年間，把氰化物倒入湯、麵包和飲料中，先後毒殺了6名家人，當中年紀最小受害者僅2歲。

家族被詛咒謠言不脛而走

1997年，喬莉嫁给了出身名門望族的萊伊（Roy Thomas），她訛稱任職國家理工學院（National Institute of Technology），每天上班要乘車一個小時，然而仍願分擔家裡大小事務，還非常熱心幫助街坊，周末更固定到教堂做禮拜。不過自2002年開始，托馬斯家族開始不斷有成員離奇死亡，到2016年已有6人相繼去世，托馬斯家族被詛咒的謠言亦不脛而走。

首宗命案發生在2002年的聖誕派對上，喬莉的奶奶安納瑪（Annamma Thomas）喝湯後暴斃，調查發現湯中含有氰化物，惟喬莉聲稱事發前奶奶已感不適，可能是胡亂吃藥導致意外，結果當局被她蒙混過去。安納瑪死後，其夫湯姆（Tom Thomas）大受打擊，鬱鬱寡歡，常把自己關在家中；2008年，湯姆被發現倒斃在房間的地板上，當時家人都覺得他是悲傷過度才去世，遺囑上面寫著兒子萊伊是他的財產唯一繼承人。

亡夫叔叔追查同遭毒手

2011年，萊伊被發現猝死在浴室，喬莉顯得非常的傷心，並對外宣稱丈夫一直都患有心臟病；一年後出現了另一份湯姆的遺囑，內裡寫著遺產繼承人是萊伊與喬莉夫婦，但隨著萊伊身亡，喬莉遂變成唯一繼承人。

由於知道有第一份遺囑的人不多，萊伊的叔叔馬修（Matthew Thomas）是其中之一，他質疑為何會突然多出一份遺囑，認為事不尋常，於是要求當局再開棺驗屍，結果證實萊伊是遭氰化物毒死，但喬莉仍極力向家人隱瞞事實，改口聲稱丈夫因為經濟壓力太大而服毒自殺，馬修未有採信，可是他在2014年也離奇身亡；同年，萊伊表哥斯卡利亞（Scaria Shaju）的兩歲女兒艾爾芬（Alphine Shaju）懷疑吃了毒麵包慘死；2016年，斯卡利亞的妻子西莉（Sily Shaju）也告死亡，次年，斯卡利亞在親友反對下與喬莉結婚。

胃部殘留咖哩飯成轉捩點

萊伊住在美國的妹妹倫吉（Renji Thomas）深感事有蹊蹺，於是暗中取得了哥哥的驗屍報告，內裡寫著其胃部找到殘留咖哩飯，這與喬莉指萊伊死於心臟病的說法有出入，因此決定報警始揭發事件。

面對警方調查，喬莉終承認犯下所有6宗謀殺案，其動機是為了掌握經濟大權，奪取托馬斯家族的財產。同時，喬莉原來一直對斯卡利亞有好感，且數度偷情，喬莉還保證會帶著托馬斯家族財產下嫁，然而最大障礙是斯卡利亞的妻子和女兒，於是喬莉毫不留情地毒殺了兩母女；斯卡利亞亦被警方拘捕，但目前還未有足夠證據起訴他有份參與一系列的謀殺。

倫吉坦言感到非常痛苦，希望喬莉最終遭到應有的懲罰，而她唯一慶幸的是喬莉未有對2名兒子下手，「至少我救了我的姪兒」。

延伸閱讀：

中國立遺囑人群趨年輕化：200名90後已登記　遊戲帳號可寫入文件走

美國富豪愛潑斯坦自殺前兩天曾簽下遺囑　轉移鉅額資產

文章授權轉載自《香港01》

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