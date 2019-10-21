親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

赴日討論奧運棒球賽是 辜仲諒5億保證金暫解境管

你畢業的科系還在嗎？ 全台大學明年107系組停招裁撤

非洲移民到歐洲：成就與挫敗

2019-10-21 21:03德國之聲 德國之聲

在接受調查的將近2000名非洲移民中，58%的人在通過非正常途徑抵達歐洲之前曾在本國有工作，或者還在上學。與留在本國的同齡人相比，他們接受教育的時間平均多出三年。聯合國開發計劃署（UNDP）的一份最新調查報告得出以上結論。

「由此可見，更好的教育會讓個人的視野和志向得到極大開闊和提升」，報告寫道。移民群體中那些曾經在本國工作過的人中，大部分人當時的工資水平是「頗具競爭力的」，儘管如此，許多人還是感到自己沒有得到應有的報酬。這份名為「翻越圍欄」（Scaling Fences）的報告指出，「移民現象是全非洲發展有所進步所產生的一種回響，即便發展程度依然不均，速度也還不夠快，沒有滿足民眾的期待」，聯合國開發計劃署負責人施泰因內爾（Achim Steiner）表示。他認為，「可能性局限」和「機遇」是推動移民的兩個重要理由。

親友相助

本次研究共訪問了來自39個非洲國家的1970名移民，他們目前生活在13個歐洲國家。超過一半受訪者表示，通過親友的援助來到歐洲。大約78%的人現在向國內匯錢。但是，許多人依然有挫敗感，認為自己不能為留在家鄉的人提供更多資金幫助。儘管風險重重，但93%的人依然表示如果現在讓他們選擇，還是會考慮前往歐洲。

根據國際移民組織的數據，2019年迄今為止有超過91000人移民歐洲，比此前一年明顯減少。其中大部分人通過危險的海上通道從利比亞或摩洛哥搭乘破敗不堪的船只前往歐洲。國際移民組織預測，今年將有超過1000人在冒險穿越地中海的時候喪生。

石濤/達揚（德新社，基督教通訊社，天主教通訊社）

本文章由德國之聲授權提供】

非洲移民
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

日本珍奶熱絲毫不見退燒跡象 連黑道都參一咖

2019-10-21 20:11

Uniqlo廣告喚起慘痛過去 南韓急下架

2019-10-21 16:14

房東趕走20年租客 整理時屋內髒亂還挖出一具腐屍

2019-10-21 15:24

終結孤單危機 德國設「孤寂部」

2019-10-21 14:42

他的紙教堂921後重現南投 日建築師專替難民設計避難所

2019-10-21 14:12

退休金制度 荷蘭丹麥最佳 中日韓後段班

2019-10-21 14:06

嚴查非法移民 新墨西哥法官嚴重不足

2019-10-21 13:15

你能想像 有一天我們將看不到大象！

2019-10-21 12:04

日本人的心靈原鄉：伊勢神宮千年重建的「常若」物語

2019-10-21 08:30

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

哈利王子首度承認 和兄長威廉王子關係緊張

2019-10-21 08:31

搭Uber 7分鐘車程收4千元 乘客氣炸：只因1顆星評分

2019-10-21 14:33

評比出爐 看看哪國退休養老金制度最好？

2019-10-21 08:54

日皇德仁將登基 弟弟文仁質疑典禮違反政教分離

2019-10-20 22:48

東南亞房市泡沫化 隱憂浮現

2019-10-21 00:03

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-10-21 06:59

離民主愈遠愈好！G7峰會躲窮鄉僻壤 到底怕什麼

2019-10-21 10:00

川普說破了美國從未坦承的祕密：有核武存放土耳其

2019-10-21 16:05

颱風哈吉貝重創 日本國中生拍下民宅落水瞬間

2019-10-21 08:52

房東趕走20年租客 整理時屋內髒亂還挖出一具腐屍

2019-10-21 15:24

川普指美國和古羅馬是盟友 女翻譯表情讓她爆紅

2019-10-21 16:41

日皇德仁將登基 三大重點一次看

2019-10-20 22:35

脫歐在即強生再遭挫敗 英媒分析未來幾天7大可能發展

2019-10-20 22:19

反制美科技制裁 陸開放晶片RISC-V逾百家結盟

2019-10-21 17:25

美中貿易戰 延燒到IMF

2019-10-20 23:23

華為承認了 出口管制最傷華為的是Google服務不能用

2019-10-21 11:24

脫歐幾種發展...未來十天大鬥法 會有大驚奇？

2019-10-21 00:36

要求延後脫歐 強生信寄歐盟不署名

2019-10-21 00:29

加拿大大選今投票！多虧對手犯錯 總理杜魯多可望連任

2019-10-21 11:19

九段線爭議擴大 繼越南後大馬禁播「長毛雪寶」

2019-10-20 21:48

行人靠邊！馬德里「遷徙放牧日」 2000隻綿羊擠爆市區

2019-10-21 08:24

又有新威脅！強生脫歐協議今再闖關 面臨工黨游擊戰

2019-10-21 12:02

日皇登基儀式 被批違反政教分離

2019-10-21 00:41

任正非：美國打壓中國如同當年壓制日本

2019-10-21 15:39

Uniqlo廣告喚起慘痛過去 南韓急下架

2019-10-21 16:14

德仁22日登基 高6.5公尺「高御座」就位

2019-10-21 00:39

中途島戰後沈船77年！日軍航母找到了 研判是赤城號

2019-10-21 19:57

川普讓步 不在自家地盤辦G7峰會

2019-10-21 00:42

日本珍奶熱絲毫不見退燒跡象 連黑道都參一咖

2019-10-21 20:11

美官員：日本須提醒民眾陸軍事威脅 應裝備攻擊性武器

2019-10-21 18:23

影／王室大不易！梅根吐苦水 哈利坦承與兄長不合

2019-10-21 13:34

美裁定中國製床墊存在傾銷 徵稅最高17倍

2019-10-20 23:15

影／男從路邊竄出衝撞汽車 出手捶爛擋風玻璃

2019-10-21 14:08

紐約駐處投書華爾街日報 籲團結反抗中國霸凌

2019-10-21 08:14

華為正就授權5G技術 與美國企業早期談判

2019-10-21 10:32

佐科威發豪語 印尼拚全球前五經濟體

2019-10-21 00:03

英鎊下挫 英國料無法如期脫歐但無協議脫歐風險降低

2019-10-21 08:14

亞馬遜倉儲機密 大公開

2019-10-21 00:03

從印尼到加泰隆尼亞 香港「反送中」模式能被複製？

2019-10-21 17:42

美官員：美中競爭不存在對抗 美國不想跟大陸分裂

2019-10-21 17:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top