非洲移民到歐洲：成就與挫敗

2019-10-21 21:03 德國之聲 德國之聲



在接受調查的將近2000名非洲移民中，58%的人在通過非正常途徑抵達歐洲之前曾在本國有工作，或者還在上學。與留在本國的同齡人相比，他們接受教育的時間平均多出三年。聯合國開發計劃署（UNDP）的一份最新調查報告得出以上結論。

「由此可見，更好的教育會讓個人的視野和志向得到極大開闊和提升」，報告寫道。移民群體中那些曾經在本國工作過的人中，大部分人當時的工資水平是「頗具競爭力的」，儘管如此，許多人還是感到自己沒有得到應有的報酬。這份名為「翻越圍欄」（Scaling Fences）的報告指出，「移民現象是全非洲發展有所進步所產生的一種回響，即便發展程度依然不均，速度也還不夠快，沒有滿足民眾的期待」，聯合國開發計劃署負責人施泰因內爾（Achim Steiner）表示。他認為，「可能性局限」和「機遇」是推動移民的兩個重要理由。

親友相助

本次研究共訪問了來自39個非洲國家的1970名移民，他們目前生活在13個歐洲國家。超過一半受訪者表示，通過親友的援助來到歐洲。大約78%的人現在向國內匯錢。但是，許多人依然有挫敗感，認為自己不能為留在家鄉的人提供更多資金幫助。儘管風險重重，但93%的人依然表示如果現在讓他們選擇，還是會考慮前往歐洲。

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根據國際移民組織的數據，2019年迄今為止有超過91000人移民歐洲，比此前一年明顯減少。其中大部分人通過危險的海上通道從利比亞或摩洛哥搭乘破敗不堪的船只前往歐洲。國際移民組織預測，今年將有超過1000人在冒險穿越地中海的時候喪生。

石濤/達揚（德新社，基督教通訊社，天主教通訊社）

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