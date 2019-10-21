親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

嚴查非法移民 新墨西哥法官嚴重不足

2019-10-21 13:15世界日報 編譯林梅婕／綜合報導

川普政府致力減少從邊界偷渡的非法移民，使得司法機關面臨大量非法移民審議案件，造成法官負荷大增；其中新墨西哥州面臨嚴重的人手不足困境。

一位自2001年就開始擔任新墨西哥聯邦地方法官的強森(William Johnson)說道：「人力短缺加上大量的案件，司法系統不堪負荷。」然而與鄰近的德州、亞利桑納州和加州相比，新墨西哥因為法務機構長期人手不足，非法移民的審查案件數量似乎更甚。

聯邦地方法官維德瑪(Stephan M. Vidmar)表示，許多移民在法官面前只有兩分鐘不到的時間替自己辯護，甚至只有時間陳述自己的姓名和被告原由。為了不讓司法人員過勞，他們盡可能在案件審查的數量和效率之間取得平衡，但他也表示審查時間不足，導致某些案件匆促判決。

去年6月到今年的法院數據顯示，新墨西哥州單一地方法院的重罪案件平均約983件，而全國地方法院平均卻只須負擔125件。同時移民犯下輕量罪行案件在2019年高達3636件，而首次非法入境一般屬於此類，這樣的情況也導致國人的案件審查遭到拖延。

在一項土地管理局的訴訟案件中，法官因為要審查眾多的移民案件而取消此案的緊急聽證會，此案的律師也無奈表示：「一般來說法院是不會駁回如此緊急的需求，地方法院人手不足我們也只能把聽證會移到聯邦法院。」

公家辯護律師芭芭拉曼道爾(Barbara Mandel)表示：「這不只影響一般民眾的案件審查，也滯延了被告在拘留所等待聽證的時間。」

然而遞補從缺法官的候選人審查時間仍看似遙遙無期，一位被川普提名的人選仍在參議院中等候投票表決，另一位還在審查程序中，還有一些申請者仍處於面試階段。

近期又有一起刑事訴訟判決被迫延期，該州民主黨參議員表示會盡快遞補從缺名額，以確保所有案件都能有足夠的時間獲得公正的審判。

移民墨西哥川普
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

你能想像 有一天我們將看不到大象！

2019-10-21 12:04

日本人的心靈原鄉：伊勢神宮千年重建的「常若」物語

2019-10-21 08:30

加拿大73歲婆婆健身兩年減60磅 鼓勵女生不要小看自己的能力

2019-10-20 12:21

科技對抗旱災 無人機改善迦納農業

2019-10-20 16:34

19小時紐約直飛雪梨 世界最長航班挑戰人體極限

2019-10-20 14:41

CIA密探見線人 星巴克幫忙約！

2019-10-20 14:25

澳洲夫妻變囤積族 背後有悲傷故事

2019-10-20 13:42

不忍拆散手足 他一次領養四個小孩

2019-10-20 13:42

「玉婆」伊麗莎白泰勒遺物拍賣 價格親民

2019-10-20 13:27

颱風浣熊影響 日本沖繩入夜留意強風大雨

2019-10-20 11:56

號召萬聖節善待藍色南瓜桶 自閉兒家長貼文瘋傳

2019-10-20 11:29

主人心臟病發險死 鬥牛犬用一招 把她從死神手中救回

2019-10-20 10:55

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

哈利王子首度承認 和兄長威廉王子關係緊張

2019-10-21 08:31

影／新出土3000年墓群「開棺」 古埃及木乃伊完好現身

2019-10-20 13:50

評比出爐 看看哪國退休養老金制度最好？

2019-10-21 08:54

日皇德仁將登基 弟弟文仁質疑典禮違反政教分離

2019-10-20 22:48

英國脫歐殺出程咬金 強生寄信出奇招

2019-10-20 20:58

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-10-21 06:59

祖克柏批富人稅 若開徵第一年就要繳1700億

2019-10-20 18:04

颱風哈吉貝重創 日本國中生拍下民宅落水瞬間

2019-10-21 08:52

離民主愈遠愈好！G7峰會躲窮鄉僻壤 到底怕什麼

2019-10-21 10:00

日皇德仁將登基 三大重點一次看

2019-10-20 22:35

脫歐在即強生再遭挫敗 英媒分析未來幾天7大可能發展

2019-10-20 22:19

東南亞房市泡沫化 隱憂浮現

2019-10-21 00:03

CIA密探見線人 星巴克幫忙約！

2019-10-20 14:25

美中貿易戰 延燒到IMF

2019-10-20 23:23

影／高中生帶槍到校尋短 教練一招打消他輕生念頭

2019-10-20 18:13

日皇即位禮高御座亮相 22日後將公開展示

2019-10-20 17:31

19小時紐約直飛雪梨 世界最長航班挑戰人體極限

2019-10-20 14:41

要求延後脫歐 強生信寄歐盟不署名

2019-10-21 00:29

脫歐幾種發展...未來十天大鬥法 會有大驚奇？

2019-10-21 00:36

澳洲夫妻變囤積族 背後有悲傷故事

2019-10-20 13:42

九段線爭議擴大 繼越南後大馬禁播「長毛雪寶」

2019-10-20 21:48

日皇登基儀式 被批違反政教分離

2019-10-21 00:41

讀賣：日相安倍可能23日會見大陸國家副主席王岐山

2019-10-20 14:07

行人靠邊！馬德里「遷徙放牧日」 2000隻綿羊擠爆市區

2019-10-21 08:24

德仁22日登基 高6.5公尺「高御座」就位

2019-10-21 00:39

服飾廣告諷川普 高掛時報廣場

2019-10-20 14:36

「壞壞萌雪怪」不剪南海「九段線」畫面 大馬不播了

2019-10-20 16:35

川普讓步 不在自家地盤辦G7峰會

2019-10-21 00:42

國外政要齊聚賀日皇即位 日警最高規格維安

2019-10-20 18:52

美裁定中國製床墊存在傾銷 徵稅最高17倍

2019-10-20 23:15

科技對抗旱災 無人機改善迦納農業

2019-10-20 16:34

加拿大大選今投票！多虧對手犯錯 總理杜魯多可望連任

2019-10-21 11:19

英國無協議脫歐 大臣戈夫：將在10月31日前脫歐

2019-10-20 20:18

強生下一步？ 金融時報預測：月底無協議脫歐渺茫

2019-10-20 16:31

紐約駐處投書華爾街日報 籲團結反抗中國霸凌

2019-10-21 08:14

不忍拆散手足 他一次領養四個小孩

2019-10-20 13:42

華為承認了 出口管制最傷華為的是Google服務不能用

2019-10-21 11:24

又有新威脅！強生脫歐協議今再闖關 面臨工黨游擊戰

2019-10-21 12:02

佐科威發豪語 印尼拚全球前五經濟體

2019-10-21 00:03

亞馬遜倉儲機密 大公開

2019-10-21 00:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top