嚴查非法移民 新墨西哥法官嚴重不足

2019-10-21 13:15 世界日報 編譯 世界日報 編譯 林梅婕 ／綜合報導



川普政府致力減少從邊界偷渡的非法移民，使得司法機關面臨大量非法移民審議案件，造成法官負荷大增；其中新墨西哥州面臨嚴重的人手不足困境。

一位自2001年就開始擔任新墨西哥聯邦地方法官的強森(William Johnson)說道：「人力短缺加上大量的案件，司法系統不堪負荷。」然而與鄰近的德州、亞利桑納州和加州相比，新墨西哥因為法務機構長期人手不足，非法移民的審查案件數量似乎更甚。

聯邦地方法官維德瑪(Stephan M. Vidmar)表示，許多移民在法官面前只有兩分鐘不到的時間替自己辯護，甚至只有時間陳述自己的姓名和被告原由。為了不讓司法人員過勞，他們盡可能在案件審查的數量和效率之間取得平衡，但他也表示審查時間不足，導致某些案件匆促判決。

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去年6月到今年的法院數據顯示，新墨西哥州單一地方法院的重罪案件平均約983件，而全國地方法院平均卻只須負擔125件。同時移民犯下輕量罪行案件在2019年高達3636件，而首次非法入境一般屬於此類，這樣的情況也導致國人的案件審查遭到拖延。

在一項土地管理局的訴訟案件中，法官因為要審查眾多的移民案件而取消此案的緊急聽證會，此案的律師也無奈表示：「一般來說法院是不會駁回如此緊急的需求，地方法院人手不足我們也只能把聽證會移到聯邦法院。」

公家辯護律師芭芭拉曼道爾(Barbara Mandel)表示：「這不只影響一般民眾的案件審查，也滯延了被告在拘留所等待聽證的時間。」

然而遞補從缺法官的候選人審查時間仍看似遙遙無期，一位被川普提名的人選仍在參議院中等候投票表決，另一位還在審查程序中，還有一些申請者仍處於面試階段。

近期又有一起刑事訴訟判決被迫延期，該州民主黨參議員表示會盡快遞補從缺名額，以確保所有案件都能有足夠的時間獲得公正的審判。