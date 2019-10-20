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科技對抗旱災 無人機改善迦納農業

2019-10-20 16:34台灣醒報 記者王安棣╱台北報導

迦納農夫利用無人機科技改善農作效率。（photo by 網路截圖）
迦納農夫利用無人機科技改善農作效率。（photo by 網路截圖）
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原先讓迦納農夫頭痛的乾旱問題，在無人機科技的引入後獲得了改善！受到氣候變遷的影響，非洲迦納的可耕作農地面積逐漸縮減，今年更是全面受到乾旱的侵襲，使得迦納農夫開始運用新科技，學習透過操作載有肥料或是灑水的無人機，更有效地施肥和分配有限的水資源

無人機功效顯著

根據《路透社》報導，為了減緩氣候變遷對農業帶來的衝擊，荷蘭的農業暨農村合作技術中心（CTA）在迦納引進了無人機科技，教導當地人利用無人機完成有效噴灑農藥、以及分配水資源等任務，以應對長期乾旱帶來的農業危機。另外，無人機發出的聲音也被發現，有驅逐會分食農作的鳥類功能。

非洲多數國家都設立法規範或是禁止無人機的使用，迦納是少數引進無人機技術的國家，推動當地農業的永續發展。一位在地農夫表示，「無人機讓農夫的工作更輕鬆了，因為它可以應用於大範圍的土地，」此外，無人機的技術也讓許多當地兒童得以留在家做功課，不用花時間出門分擔家中的農事。

科技改善農業

據迦納農業局統計，今年80％以上的迦納農夫都受到乾旱的衝擊。此外，因為極端氣候的影響，迦納的可耕作地近十年已降低了7％，讓國家每年減少了數百萬美金的收益。

《CNN》報導指出，CTA引進無人機技術後，也產生了新的商機，許多新創公司紛紛進駐，例如一家名為「Acquahmeyer」的公司研發可以檢測作物健康狀況、進而判斷農藥使用劑量的無人機，有效減少當地的農藥使用量，也使得農產有機會出口至設有化學劑量限制的歐盟國家。

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