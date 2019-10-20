主人心臟病發險死 鬥牛犬用一招 把她從死神手中救回

2019-10-20 10:55 香港01 記者何東緯／報導



當Darcy不適時，服務犬Ruby一定會緊守在旁，依偎她讓她感到安慰。（instagram@incredibullruby） 分享 facebook

服務犬是病患者的最佳拍擋，牠們能察覺到病人的身體細微變化，盡早提出預警訊號。

在澳洲墨爾本，有位病患少女身邊總有隻服務犬常伴左右。每當少女病發前，服務犬都能及時感應到，並引起她的注意。而亦因為這樣，少女已多次被狗狗救回一命。

這個人狗故事發生在澳洲墨爾本，21歲少女Shauna Darcy，她本身有焦慮症、抑鬱症以及廣場恐懼症，而常伴在身邊的服務犬Ruby，就是她的最佳拍擋。Ruby已不只一次，由於及早引起主人注意，才保住了Darcy的性命。

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在Ruby還未足6星期大時，牠已被領養到Darcy家。Ruby是隻美國斯塔福郡鬥牛爹利犬，在接受訓練後，牠已能注意到人類的心律變化，從而在旁作出提醒。「Ruby總是伴在我身邊，牠會注意到我的心律變化，如果出現了奇異的情況，牠便會用抓子拍拍我，又或是走到我前方不肯離開，就是要引起我的注意。」

前一段日子，Darcy發現Ruby經常做出引起她注意的舉動，像是暗示她身體出了問題，於是她到醫院作了詳細的身體檢查，並發現患有罕見的心臟疾病，當病發時除了心律不整外，還會出現頭昏眼花和昏厥的現象。如果獨自一人外出，隨時可能會暈倒在地上而沒人察覺。

Darcy表示，「擁有一隻服務犬不是什麼有趣或有型的事，而是現實需要。現在的我每天都要依靠着Ruby，才能過正常的生活。我非常感謝牠能一直陪伴着我，尤其是在我感到恐懼時，焦慮不安的我經常要在醫院裏過日，我身心都感到疲憊，有好幾次都想放棄，我已受夠了這漫長的戰鬥。但每當我回頭看到Ruby，回想起牠帶給我的一切關愛，我們曾一起冒險並經歷了許多事，我清楚知道我們是一起在奮鬥的。我需要牠，而牠也同樣需要我！我愛你，Ruby！」

狂舔主人以保持清醒

10月初，Darcy正帶着Ruby外出閒逛着，但狗狗突然反應激動，像是表示她身體有異樣。雖然Darcy沒有察覺到有任何問題，但為免有意外，她還是致電到醫院，要求得到協助。而就在掛線後不久，她的身體狀況便迅速惡化，感到喘不過氣來，幾乎要暈倒。「事實證明，當時我的心臟是出了問題，幸好Ruby一直在我身邊，不斷用舌頭舔我，讓我保持清醒到救護人員到來。當我看到救護員並解釋自己的情後，我已痛苦得幾乎沒有意識。」

Ruby在醫院期間，很快便變成了大明星。許多人都駐足下來，與牠互動。但Ruby總是緊守床邊，極擔心主人病況。「沒有Ruby的話，我根本沒法好好活下去，很感謝牠為我做的一切。」

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文章授權轉載自《香港01》