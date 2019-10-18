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人骨教堂不再忍了！缺德遊客親骷髏頭拍照將被禁

2019-10-18 15:13世界日報 編譯中心╱綜合17日電

來源：YouTube

捷克著名的塞德萊茨教堂（Sedlec Ossuary），以4萬到7萬具骨骸堆砌做裝飾，其中最著名的是大型人骨吊燈，因此在當地被稱為「人骨教堂」，每年吸引大批遊客朝聖；不過許多人卻無視勸導警語，未了拍照任意觸摸或破壞教堂內的骨頭裝飾，教堂因此宣布從2020年起禁止遊客在教堂內攝影，必須提前三天向教堂申請許可，才能入內拍照。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，距離捷克首都布拉格約一小時車程的人骨教堂一直是當地熱門景點之一，光2017年就有50萬人次到訪，不過有許多遊客為了拍照，會從牆上摘下骨頭任意移動位置、觸摸甚至做出親吻的動作，不然就是幫頭骨戴帽子或墨鏡惡搞，儘管教堂方面以多國語言標示警告遊客，這些頭骨都是真正的死人骨頭，希望遊客守規矩，但還是無法遏止歪風，因此不得不祭出禁令。

這些人骨大多來自14世紀黑死病和戰爭中的死者，原本被埋在公墓，直到教堂在1400年建成，堆積成山的骨骸就被移入教堂做裝飾。教堂內最吸睛的作品是掛在正中央、用人體所有骨頭拼成的大型人骨吊燈，直徑2.5公尺，為求色澤一致，所有骨頭都經過漂白處理。

報導指出，塞德萊茨教堂與附近的聖母升天大教堂和聖約翰受洗大教堂都屬於聯合國教科文組織指定保護的古蹟，未來都會採取嚴格攝影限制。

捷克著名的塞德萊茨教堂以4萬具骨骸堆砌做裝飾，在當地被稱為「人骨教堂」。(路透
捷克著名的塞德萊茨教堂以4萬具骨骸堆砌做裝飾，在當地被稱為「人骨教堂」。(路透
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這些人骨大多來自14世紀黑死病和戰爭中的死者。Getty Images
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教堂攝影觀光
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