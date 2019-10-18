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連上53小時！護理師接生死胎 下班累癱坐椅大哭

2019-10-18 12:19聯合新聞網 綜合報導

卡蒂連續工作四天，下班後累癱大哭。圖／取自臉書
卡蒂連續工作四天，下班後累癱大哭。圖／取自臉書
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護理師工作辛苦，還需輪班上工，常常忙到沒有時間睡覺、吃飯。美國一名護理師7月時，不只連續工作4天、53小時，還在助產時接到一名死胎，導致其心情更受打擊。她的朋友拍下一張照片，可見她下班後累癱在椅子上哭泣，照片曝光後引發網友不捨，紛紛獻上鼓勵，大讚「護士是醫學界的天使」。

根據《太陽報》報導，一名護理師卡蒂（Caty Nixon）在7月時，連續工作整整4天，導致她忙到沒有時間吃飯、喝水，為了照顧病人讓她忘記照顧自己，回到家後，連制服都沒有力氣換，就整個人累癱坐在椅子上大哭。

卡蒂的好朋友蘿拉（Laura McIntyre）拍下她哭泣的照片，並表示，這幾天卡蒂不斷接生助產，然而其中接生到一名死胎，導致她的心情備受打擊。蘿拉解釋，對護理師而言，媽媽們順利分娩、生下健康寶寶時，對醫護人員而言，能帶來巨大喜悅，相反的，接生到死胎後，不只心情悲痛，還需協助聯絡殯葬業者處理胎兒。

據報導，美國在2月發表的一項研究發現，美國護士通常輪班工作12小時，並且幾乎每周都加班，護理師對於順利分娩與健康的母、嬰會感到快樂，當媽媽們被嚇到時，護理師也會因此感到恐慌與焦慮。

該張照片分享在臉書上，引來近20萬人按讚、11萬人分享，網友紛紛給予鼓勵，表示「在我住院期間，護理師給了我滿滿力量，謝謝」、「所有護理師都該感到自豪」、「願上帝保佑所有護理師」。

護理師接生醫護人員加班過勞
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