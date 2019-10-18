年輕醫生欲取胎盤卻誤拉出子宮 22歲產婦痛苦中尖叫身亡

2019-10-18 10:50 聯合新聞網 綜合報導



俄羅斯產婦愛麗莎（Alisa Tepikina）在懷孕期間與老公一同合照，如今腹中女嬰由她的老公和媽媽照顧。圖擷自 Daily News 分享 facebook

俄羅斯一位22歲產婦在分娩不久後，遭醫生發現胎盤未取出而再次手術，但醫生卻誤將子宮拔出，導致產婦痛苦尖叫，並陷入昏迷，最後心臟驟停休克身亡，而該名年輕醫生經調查後，發現其過於用力拉扯臍帶才導致產婦死亡，目前她也遭產婦家屬起訴，若定罪將可面臨3年監禁或強制勞動。

根據英國《每日郵報》報導，這位產婦名叫愛麗莎（Alisa Tepikina），當天她在產下女嬰後被發現胎盤仍在體內，因此醫生決定伸手將胎盤取出，而在取出之前也是愛麗莎最後一次對女兒微笑，接著醫生就誤將愛麗莎的子宮拉出，導致她痛苦尖叫後就因心臟驟停而身亡。

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愛麗莎的父親表示「我的女兒在痛苦中，痛苦地尖叫著，但是醫生沒有注意。」事後俄羅斯調查委員會對這位年輕的女醫生進行為期6個月的調查，醫學專家們駁回了該名醫生聲稱的「自發性子宮內翻」的說法，他們在聲明中提到「醫生用力地拉扯臍帶」、「就像中世紀一樣」，他們判定是因為不適當的拉扯臍帶導致子宮完全內翻，因此判定是醫生的失誤造成愛麗莎大量出血、休克心力衰竭而死。

目前愛麗莎的母親已起訴該名醫生，她說「她沒有道歉，也沒有試圖與我們聯繫。」、「我沒有注意到她有任何悔意……她殺了我的孩子。」，這名醫生如今已面臨紀律處分和限制出境，等待法院判決。