妻遭強姦丈夫狂怒切下惡徒陰莖 卻可能被判比犯人坐牢更久

2019-10-18 10:20 聯合新聞網 綜合報導



烏克蘭近期發生一起強姦案件，一對夫妻與朋友在餐館聚會，妻子在晚間先行離開餐館，準備返回家中，卻在路上遭到一名男子襲擊並拖入灌木叢中性侵，不久丈夫在返家路上聽聞怪聲，目睹到妻子遭強姦的過程，憤而拿起瑞士刀將嫌犯的陰莖切下，如今丈夫將有可能面臨到比強姦犯更長的刑期。

根據英國《每日郵報》報導，這對夫妻居住在烏克蘭的卡爾可夫州（Kharkiv），13日的凌晨1點妻子先行離開了餐館準備返家，但就在不到1000英尺（約304公尺）的路程上遭到強姦犯伊夫琴科（Dmitry Ivchenko）的襲擊，伊夫琴科摀住了她的嘴並將她拖入灌木叢性侵，而丈夫在妻子離開餐館10分鐘後返家途中，聽到灌木叢發出異聲，仔細一看發現伊夫琴科正抓著妻子的喉嚨侵犯她。

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丈夫見狀憤而毆打伊夫琴科的頭部，並拿起瑞士刀切下他的陰莖，事後附近居民被淒厲的尖叫聲喚醒而趕往現場，並報警先將伊夫琴科送醫，醫生在手術後表示患者需要長期治療，卻未說明伊夫琴科的陰莖是否能接回。而丈夫雖然在當下過於震驚離開現場，但不久也協同熟人陪同自首。

目前警方已對伊夫琴科提起刑事訴訟，檢察官瓦西列娃（Tetiana Vasileva）表示「強姦犯說一周前他被女友拋棄了。事發當天，他喝了一升伏特加酒，到目前為止，他不願多說。」另外該名丈夫也遭指控嚴重傷害他人身體，如果定罪他將面臨8年的監禁，比伊夫琴科的5年監禁來得久，不過有許多當地的女性村民都表達了對該名丈夫的支持，有位居民表示「我相信我們村裡的任何女孩都可能成為受害者，如果他不這樣做，強姦犯將繼續侵犯女孩。」

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