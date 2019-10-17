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外送員車禍頻傳 「熊貓」出新招讓網友無言

日大學選美出現146公分小蘿莉 男網友看了險暴動

2019-10-17 20:49聯合新聞網 綜合報導

大渕野野花在推特上放上自己的生活照。 圖擷自大渕野野花推特
大渕野野花在推特上放上自己的生活照。 圖擷自大渕野野花推特
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日本的校園很常為學生舉辦選美比賽，從小學到國高中，甚至到大學，每年都會選出校園的帥哥美女。東京女子大學日前公布5位最後決選的候選人，每位都是氣質出眾，但其中一位特別搶眼，因為她身材特別嬌小，站在其他候選人旁邊更是吸睛，也讓網友們看了直呼「太可愛了」，紛紛幫她投票。

東京女子大學舉辦校園美女比賽，日前在推特公布了最後進入決賽的5名候選人，其中3號候選人大渕野野花（大渕野々花）最受矚目，因為她身高僅146公分，和其他4位候選人站在一起，大渕野野花站在中間就形成「凹」字型。

她在自己的推特上自嘲的說和其他候選人站在一起簡直就是「公開處刑」，但也因為她嬌小的身材，再加上甜美的笑容，讓許多男網友看了快要暴動。

今年19歲的大渕野野花目前就讀日本文學專攻2年級，未來期待能成為一名專業的主播。她也時常在推特、IG上貼出日常生活照，不論俏皮或成熟，和服或旗袍，都突顯出大渕野野花不同的感覺。除了嬌小身高以外，可愛的臉蛋配上櫻桃小嘴，彷彿就像是洋娃娃一樣，融化許多男網友的心。目前決賽投票還在持續進行，投票結果將在11月公開發布。

大渕野野花常在IG放上生活照。 圖擷自大渕野野花IG
大渕野野花常在IG放上生活照。 圖擷自大渕野野花IG
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大渕野野花常在IG放上生活照。 圖擷自大渕野野花IG
大渕野野花常在IG放上生活照。 圖擷自大渕野野花IG
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大渕野野花常在IG放上生活照。 圖擷自大渕野野花IG
大渕野野花常在IG放上生活照。 圖擷自大渕野野花IG
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