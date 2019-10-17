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推「雪莉法」禁惡評？南韓曾推網絡實名制但失敗收場

2019-10-17 19:50香港01 記者成依華／報導

雪莉（Sulli）事件引發韓國社會再關注網絡惡評問題，但要打擊惡評文化不易。 美...
雪莉（Sulli）事件引發韓國社會再關注網絡惡評問題，但要打擊惡評文化不易。 美聯社
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韓國25歲女藝人、女團f(x)前成員雪莉（Sulli，原名崔真理）輕生逝世，10月17日舉殯。她的離世讓韓國社會再反思網絡惡評問題，並有意推出「雪莉法」打擊惡評文化，包括引入網絡留言實名制。但難以忽略的是，韓國過去便是世界首個推出留言實名制的國家，有「崔真實法」，但結果實名制是失敗收場。

韓國擬再設網絡留言實名制

在雪莉的悲劇事件發生後，由於有關「網絡惡評害死人」、「懲治惡評者」的聲音此起彼落，當地考慮設立「雪莉法」，包括再推出網絡留言實名制，一項在雪莉事件發生後的調查指出，近7成受訪韓國人贊成留言實名。

民眾希望設實名制的想法不無道理，目前韓國明星可以舉報或控告惡意評論者，但效用有限制，例如女星宋慧喬近月向警方舉報15名網民，警方10月15日宣布起訴其中2名網民，但其餘13名網民則因為其帳號已注銷等原因，未能核實身份，令警方暫時無法起訴。如果有實名制，當局自然能更高效率地處理這些個案。

韓國曾有「崔真實法」

但實名制在韓國並非新鮮事物，早在2000年代，當地便曾有實名制，只是失敗告終。2007年，韓國已要求100多個高人氣網站設立實名認證系統，至2008年10月，韓國著名演員崔真實因為飽受網絡謠言及惡評所害，令本來已鬱鬱寡歡、患有情緒病的她選擇輕生，如這次的雪莉事件一樣，韓國社會極為震驚。

當地國會通過俗稱為「崔真實法」的信息通訊網法施行令修正案，加強網絡實名制，2008年11月起強制每日訪客超過10萬人次的網站，便適用於實名制，法案也要求網站快速處理舉報惡評的個案。

實名制為何失敗？資料外洩+惡評沒明顯減少

但實名制並未取得成功。其中一個原因是資料外洩，各個網站儲存用戶的大量私隱資料後，成為黑客的攻擊目標，資料外洩事件時有發生，例如在2011年，大型網站如Nate、Cyworld等遭受入侵，約3500萬名用戶的資料洩漏，當中包括姓名、電話號碼等，反而成為韓國的另一個燙手山芋問題。

此外，網絡實名制也使外國人難以註冊韓國網站、韓國人轉向使用海外網站等，出現各種本來沒有預期的效果。當然還少不了實名制是否箝制表達自由的爭議。

2012年8月，韓國憲法法院8名法官最終一致裁定網絡實名制違憲，原因是侵犯了言論自由的權利。法庭指，自從實名制推出後，網站上的違規內容並沒有明顯減少，但對當地網站構成歧視，很多用戶轉向使用外國網站如Facebook和Twitter，難說實名制有促進公眾利益。

吸取雪莉事件的教訓

韓國政府這次要再推出網絡實名制，還需要克服上一次實名制帶來的資料外洩、無法處理外國網站個案的問題，避免再次失敗收場。但歸根究底，法不責眾，當惡評留言太多，法律也不可能一一處理，始終還是社會各人要吸取雪莉事件、崔真實事件帶來的教訓，留言時顧及他人感受，讓網絡上多一些同理心、同情心，才能真正不讓悲劇重演。

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延伸閱讀：

【Sulli逝世】韓國擬推「雪莉法」 調查：七成人支持留言實名制

【Sulli雪莉逝世】韓流風光背後的黑暗：明星束縛多與ANTI文化

文章授權轉載自《香港01》

韓國雪莉南韓f(x)
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