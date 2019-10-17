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猴子遭鎖喉強迫站立 德國實驗室爆出「殘忍」實驗

2019-10-17 16:04聯合新聞網 綜合報導

德國藥理與毒理實驗室（LPT）遭爆對動物進行不人道的實驗，甚至將猴子鎖喉強迫其長...
德國藥理與毒理實驗室（LPT）遭爆對動物進行不人道的實驗，甚至將猴子鎖喉強迫其長期站立。圖擷自Daily News
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德國漢堡附近的一所藥理與毒理實驗室（LPT）近期流出了一段秘密影片，只見影片中研究人員使用金屬夾棍鎖住猴子的脖子，將牠們鎖在器材上，強迫牠們長期站立，甚至還有狗狗躺在自己的血液與糞便中，卻被置之不理，而實驗室裡的動物每天則被強迫注射或餵食藥物，導致大量出血，事情爆出後該單位也引起外界撻伐。

根據英國《衛報》報導，這所藥理與毒理實驗室是德國最大的私人實驗室之一，擁有175名員工，該公司對外聲稱實驗室按照國家和國際準則工作，但一位動保人士從去年12月到今年3月為止在該實驗室目睹了許多動物受虐情況，並將一切錄製公開。

在錄影畫面中，動物被飼養在狹小的空間內，有些猴子甚至被單獨飼養在不到一立方米的金屬籠子裡，研究人員使用金屬夾棍將猴子夾出，並將牠們的脖子鎖在機器上，強迫牠們站立，而根據英國《每日郵報》報導，研究人員會對動物進行毒物測試，將其注射或餵食實驗藥物，使貓咪、獵犬等動物痛苦出血垂死。

影片公布後，許多動保人士相當憤怒，並表示該單位未符合歐盟及德國的動物福利相關法律，國際人道學會（Humane Society International）的凱特（Kate Willett）說「技術人員正在對動物進行殘忍的對待，這種實驗在道德上是不可接受的，而且很可能是非法的。」而許多組織也要求德國政府關閉該實驗室，進行全面調查。

英國廢除活體解剖聯盟（Cruelty Free International）表示「這是不能容忍的，我們呼籲德國當局關閉這個實驗室，並進行全面調查。」對此德國地方當局表示已向國家檢察官提起刑事訴訟，目前正在檢視現行有關動物測試和畜牧業的法規中允許和不允許的內容，並說明若該單位未遵守飼養條件，將會以所有合法的手段進行糾正。

猴子德國動保團體貓咪
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