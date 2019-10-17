台女穿「一條線比基尼」原因曝光 男友批菲警未守諾

2019-10-17 10:37 聯合新聞網 綜合報導



一名台籍女遊客赴菲律賓長灘島旅遊時，因為穿著的比基尼太過暴露，遭當地警方開罰。 圖擷自Facebook 分享 facebook

台灣情侶到菲律賓長灘島度假，因女方穿著「一條線比基尼」遭當地警方罰款，相關照片傳回國內後引發廣大討論。事隔數日後，遭非議的女遊客男友透過《三立新聞》發出聲明，還原事件的來龍去脈，原來一切的起因是「大冒險遊戲」。

「面對這次的事情，我為我個人行為，造成的問題，鄭重道歉、感到萬分遺憾及懊悔」，當事人在聲明一開始就先道歉，並將責任一肩扛起。他表示，事情傳開後，造成女友很大的壓力，因此懇請大家「不要再怪罪女方，以及轉傳她的照片、個人資料」，對於帶給外界不良示範，他自己會好好檢討。

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他接著還原事情的經過。10月9日他們抵達長灘島，原本女友穿著樸素的白色洋裝在沙灘玩水，後來他看到店家販賣一款較裸露的造型比基尼，於是跟女友提議玩「大冒險遊戲」，女友輸了後，就依要求穿上這套比基尼。

他說，雖然這套泳裝確實很「OVER」，但在他們的認知裡，只要沒露點就不會觸法，而且「若不是合法泳裝，怎麼會在當地店面販售呢？」，並強調女友有貼胸貼，沒有露點疑慮，只是沒想到竟被當地人偷拍。

在不知情的情況下，10月10日他與穿著類似款式、不同色泳衣的女友，打算到飯店泳池戲水，但被飯店人員勸導，指出比基尼沒問題，但飯店內小朋友很多，要注意穿著，因此他們改前往外面的海灘，並且很快的換回正常運動服，回到飯店餐廳用餐。

然而在返回飯店途中，他們就被警察攔下。對方拿著前一日民眾偷拍的照片，強迫他們赴警局說明，且一再強調，他們沒有犯罪，去警局是為了保護他們，做筆錄才能阻止照片外流，讓在社群網站上散布的人刪除照片。

他們答應配合調查後，警方還陪同他們回飯店拿護照，飯店經理也隨行到警局，幫忙他們跟警方溝通，但警方最後仍決定開他們一張2500披索的罰單，繳錢就能離開，否則要拘留。而他們為了讓旅程平安順利完成，於是由女遊客的男友簽下罰單。

沒想到事情卻沒有因此落幕。當事人表示，後來女友穿比基尼和護照的照片，都在網路上瘋傳，且沒打上馬賽克，而當地媒體報導中寫女友說自己在台灣常這樣穿也是子虛烏有，因為全程都是他與警方對話，女友完全沒跟警方交談。他透露，女友在得知被偷拍後，情緒幾乎崩潰。

當事人在聲明中表達強烈不滿，「在這裡我要指控菲律賓的報導，完完全全不屬實情，惡意毀謗個人名譽」，並質疑菲律賓警方的處理方式充滿瑕疵。警方告訴他，「國家沒有這個規範，只是你們太OVER」才開罰，他不想惹麻煩才會直接簽字，而他事後去翻罰單所引用的法條，發現是「拍照者拍攝下流照片之行為」，但他們是被偷拍與被散布的一方，且原本承諾照片不會外流和見報導，卻在事發隔天全部曝光。