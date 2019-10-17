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威脅猶太生「不做功課關進毒氣室」 英代課師引公憤遭解僱

2019-10-17 10:26聯合新聞網 綜合報導

紐貝里小學（Newberries Primary School）所在的地區有4分...
紐貝里小學（Newberries Primary School）所在的地區有4分之1的居民皆是猶太人，而學校班級中也有猶太學生。圖擷自Daily News
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英國赫特福德郡一所小學的代課老師在課堂上威脅學生，並說「若不完成功課，就要將他們送進毒氣室」，而班上剛好有11位猶太學生，這名教師事後雖有向學生們道歉，但也要求學生不要告訴家長，然而在事情爆出後，引起全體家長和學生不滿，最終遭到學校解僱。

根據英國《每日郵報》報導，這所小學名叫紐貝里小學（Newberries Primary School），小學所位在的地區上有4分之1的居民皆是猶太人，這位教師在10日時向學生們說了反猶太言論，且班上28名學生中就有11名是猶太人，學生家長表示老師告訴學生如果不完成功課就要將他們關進毒氣室，而當下雖有學生反彈，但老師僅致歉表示自己是在開玩笑，並要求他們不要告訴家長。

事後，有學生向家長反應，而此事也在學校傳開，許多家長向校長打電話、寄郵件抱怨，甚至表示若不將該教師解僱，就要將自己的小孩轉離學校，因此校方在11日時便解僱該教師，一位學生家長說「為了學校的信用，他們明確表示希望立即處理這一情況」

而校方的發言人則說「我們立即採取了行動，我們的州長和領導團隊正在全面調查。代理老師不會回來。」，學校在解僱該教師後也向家長保證會努力擁抱和慶祝學校的多元化，並像往年一樣邀請不同宗教團體的宗教領袖與孩子們交談。

猶太反猶英國
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