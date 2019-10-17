颱風哈吉貝襲日吹爛天花板 疑似炸彈空降民宅

2019-10-17 09:34 香港01 李納德



天將疑似炸彈，其表面有明顯生鏽痕跡。（yuud0c0b Twitter圖片） 分享 facebook

以為颱風來留在家中最安全？未必，颱風隨時吹來「不明物體」。日本日前遭受61年來最強颱風「哈吉貝」（Typhoon Hagibis）吹襲，造成最少74人死亡、12人失蹤及221人受傷。有網民在Twitter發文表示，暴風吹爛天花板，一枚疑似未爆的炸彈從天而降，引起大批網民熱議，形容它比颱風更恐怖，亦有人認為是迫擊炮或照明彈，提醒樓主不要亂碰。

該網民上周六（12日）在Twitter發文，指颱風吹襲期間天花板被吹爛，一個奇怪的物件從閣樓掉下，從他上傳的照片所見，天花板明顯有一個大洞，地上則有一枚疑似未爆的炸彈，惟表面已生鏽，未知可有威脅性。

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照片引來大批網民熱議，眾人紛紛表示震驚，形容它比颱風更恐怖，有網民上傳對比圖，指炸彈應是「M29迫擊砲」、「這東西相當危險，還是不要亂碰較好」，亦有人指其外形比較像「M301A3照明彈」，另有人稱如果藥引還在的話，則可能有機會引爆。

事後樓主再發文，表示已聯絡當地警方及生活安全課自衛隊，只是早前因風災關係，相關人員今日才會到現場檢測及處理。

被稱為61年來最強颱風「哈吉貝」，吹襲日本期間導致近萬間房屋遭到泥水淹浸，12個都道府縣有12.8萬戶仍未有自來水，因河水氾濫，東北新幹線被洪水波及淹浸，最快需要一至兩星期才能恢復服務。

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文章授權轉載自《香港01》