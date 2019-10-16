親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
哈吉貝肆虐日本
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

中職／兄弟張志豪回敬3分砲 五局6:8落後桃猿

香港民陣召集人岑子杰再遇襲！ 慘遭鐵鎚痛毆半身染血

女攝影師被原木砸中意外身亡 真相卻是2少年惡作劇

2019-10-16 20:34聯合新聞網 綜合報導

女子維多利亞‧謝弗(Victoria Schafer)拍照時意外死亡。圖擷自Fr...
女子維多利亞‧謝弗(Victoria Schafer)拍照時意外死亡。圖擷自Friends of Victoria Schafer臉書
分享
女子維多利亞‧謝弗(Victoria Schafer)日前在美國俄亥俄州洛根市霍金山州立公園（Hocking Hills State Park）老人洞被不知從何處滾落的原木砸死。謝弗之死原本以為只是單純的意外事件，但經警方深入調查後發現，事情真相竟是2名16歲少年惡作劇，把重達33公斤的原木推下懸崖，造成在老人洞拍照的謝弗當場死亡。

據華盛頓郵報(Washington Post)報導，44歲的謝弗是一位攝影師，勞動節當天她在霍金山州立公園幫6位高中生拍照。事發當時她正站在老人洞附近的階梯上取景，一根原木突如其來的從高空掉落，她因閃避不及被擊中，當場身亡。當地警方初判屬意外事件，但警方事後調查發現，原木並非自然掉落懸崖，而事發當時懸崖上曾有人逗留。

最後警方找到曾在懸崖邊逗留的2名16歲少年，他們也坦承因一時惡作劇，把重達33公斤的原木推下懸崖，只是沒想到會砸中正在下方拍照的謝弗。這2名少年被警方依輕率過失殺人罪，交由法院調查審理中。

謝弗原本是一家寵物店老闆，幾年前才開始了她的攝影業務，從水下到運動照片，她也拍攝學校肖像。她和她結婚21年的丈夫弗里茨（Fritz）育有四名13至19歲子女。

【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

白馬王子金正恩：白頭山的政治神話

2019-10-16 20:20

湖泊有毒藻類遽增 暖化害魚類死亡

2019-10-16 20:16

你不曾見過的地球！科學觀測下化身一幅幅絕美畫作

2019-10-16 16:46

過猶不及 2億名5歲以下孩童吃過少或過多

2019-10-16 15:25

揮桿發大財！ 泰籍高爾夫球明星帶動潮流

2019-10-16 15:11

埃及出土20具千年古棺木 碑文色彩清晰令專家驚艷

2019-10-16 14:46

曼布克獎破例 2作家共享殊榮

2019-10-16 14:10

2019年日本最佳城堡 姬路城連續四年蟬聯冠軍

2019-10-16 12:57

U值媒／中國印度—國防和經濟，哪個才重要？

2019-10-16 12:38

韓飛行員短缺 5年來465人跳槽至中國

2019-10-16 11:02

不再兔子跳！NASA公布新款太空衣 更合身且具延展性

2019-10-16 10:36

你買過嗎？荷蘭花市的黑心鬱金香球莖只有1%會開

2019-10-16 10:20

荷蘭發現隱世與外隔絕家庭 9年未接觸外界

2019-10-16 05:28

法國職場存在外貌歧視 舉證不易討論不足

2019-10-15 22:25

越南旅行驚見「國軍迷彩服」 網笑翻：送洗送太遠？

2019-10-15 22:16

雪莉驟逝 一窺韓流風光背後的黑暗

2019-10-15 22:01

瑞士今夏熱翻 加速冰川消融

2019-10-15 20:50

英最變態戀童犯獄中遭刺死 警朝謀殺方向調查

2019-10-15 18:41

蘇格蘭赦免男同性戀法生效 修正歷史錯誤

2019-10-15 18:39

泰住宅區驚見逾4公尺眼鏡王蛇 重達15公斤

2019-10-15 18:23

想受孕或懷孕前8周建議斷咖啡 降低流產風險

2019-10-15 17:44

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

荷蘭發現隱世與外隔絕家庭 9年未接觸外界

2019-10-16 05:28

雪莉驟逝 一窺韓流風光背後的黑暗

2019-10-15 22:01

為了這件事 美特種部隊罵川普 「美國良心的汙點」

2019-10-16 10:00

女執行長之死 家人怨聖荷西警方

2019-10-16 03:27

影／一句孤兒院內的深夜約定 無血緣中國兄弟在美國重逢

2019-10-16 12:46

陸揚言若美國通過香港人權法將堅決報復 美股期指下跌

2019-10-16 09:00

巴隆周刊：iPhone 11好景恐是曇花一現

2019-10-16 02:04

埃及出土20具千年古棺木 碑文色彩清晰令專家驚艷

2019-10-16 14:46

日本風災已73死 8年來首次動員後備救災

2019-10-15 22:10

越南旅行驚見「國軍迷彩服」 網笑翻：送洗送太遠？

2019-10-15 22:16

大陸證實 與美達初步貿易協議

2019-10-15 23:29

日本風災淹萬棟房 災民地上排字求水糧

2019-10-16 14:14

還在攀升！日風災死73人 淹萬棟房

2019-10-16 00:14

女星涉大學錄取弊案 「全美十大最輕鬆監獄」服刑

2019-10-16 12:34

影／川普突宣布撤軍 駐敘美軍急撤離匆忙程度像逃難

2019-10-16 17:58

企業財報發威 道瓊大漲237點 標普500指數創四周最高

2019-10-16 06:34

川普制裁擋得住土耳其攻勢？ 專家這麼說

2019-10-15 22:31

緊張了？ 川普痛批眾院彈劾調查不透明

2019-10-15 22:41

金正恩身騎白馬登白頭山 暗示將有「重大決策」

2019-10-16 15:59

效法香港反送中 加泰隆尼亞獨派到國際機場抗議

2019-10-15 23:10

不再兔子跳！NASA公布新款太空衣 更合身且具延展性

2019-10-16 10:36

任正非：美中不會出現「新冷戰」6G技術十年內投入使用

2019-10-16 18:35

財報季鳴槍起跑 美股指數漲聲回應

2019-10-16 05:36

韓飛行員短缺 5年來465人跳槽至中國

2019-10-16 11:02

你買過嗎？荷蘭花市的黑心鬱金香球莖只有1%會開

2019-10-16 10:20

川普制裁土耳其 厄多安不甩

2019-10-15 23:59

南海爭議 越共總書記阮富仲：主權絕不讓步

2019-10-15 22:26

道瓊漲破27000 企業財報亮麗

2019-10-15 23:21

你不曾見過的地球！科學觀測下化身一幅幅絕美畫作

2019-10-16 16:46

美草率撤軍 核武卡在土耳其

2019-10-16 00:09

電話門出現顯著進展 證人證實川普施壓烏總統

2019-10-16 18:02

日本供應鏈防災有成 颱風哈吉貝損失輕微

2019-10-16 09:25

台積電ADR連五漲 換算台幣已逾307元

2019-10-16 07:04

陸盼華府 取消懲罰性關稅

2019-10-16 00:13

韓法務部長請辭後申請回大學任教 學生大反彈

2019-10-16 17:16

2019年日本最佳城堡 姬路城連續四年蟬聯冠軍

2019-10-16 12:57

英國歐盟談判幾近達陣 能否如期脫歐仍有其他變數

2019-10-16 07:54

貿易緊張衝擊 IMF五度下修全球經濟成長

2019-10-16 00:56

女攝影師被原木砸中意外身亡 真相卻是2少年惡作劇

2019-10-16 20:34

颱風哈吉貝襲日已74死218傷 逾萬棟民宅淹水

2019-10-15 23:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top