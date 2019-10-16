親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
哈吉貝肆虐日本
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

中職／兄弟張志豪回敬3分砲 五局6:8落後桃猿

香港民陣召集人岑子杰再遇襲！ 慘遭鐵鎚痛毆半身染血

湖泊有毒藻類遽增 暖化害魚類死亡

2019-10-16 20:16台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

全球各地湖泊出現有毒藻類現象，一直以來並未改善。(Photo by lisa c...
全球各地湖泊出現有毒藻類現象，一直以來並未改善。(Photo by lisa cee (Lisa Campeau) on Flicker under Creative Commons license)
分享
地球溫度升高，湖泊有毒物質也開始增多。美國科學家利用衛星數據分析發現，全球湖泊含有有毒藻類的數量快速增加。湖泊含有有毒物質不僅會讓人體出現不適，今年挪威也傳出有毒藻類導致大量魚類死亡，造成漁業重大經濟損失。

據《英國獨立報》報導，藻類繁生會造成人類出現包括刺痛、麻痺、說話含糊與胃部灼熱等症狀，另外也會釋放有毒物質，造成肝臟受損而導致呼吸道麻痺。華盛頓卡內基研究所科學家是利用美國太空總署與地質調查局的衛星數據，分析33個國家71座湖泊的長期趨勢與超過720億個數據點。

研究人員傑夫何表示，「氮與磷是藻類繁生的主要因素，氣候變遷代表極端氣候事件正在增加，等於讓這些化學物質的流動也跟著提高。」

研究指出，藻類繁生一年在美國就會造成40億美元損失，由於藻類暴增，當地太平洋西北部到整個密西西比海岸都實施湖泊禁游令，今年5月，藻類暴增，一週內就讓挪威漁場至少800萬條鮭魚死亡。

據《魚場網站》報導，對此，挪威海產推廣協會預估造成經濟損失高達22億挪威克朗（約74億台幣），雖然藻類繁生屬於大自然現象，但挪威這次30年來最嚴重的藻類攻擊，與氣候變遷造成的洋流暖化有關聯。

挪威政府已宣布將再撥款22億克朗研究漁業技術與保護挪威的沿岸水域。挪威漁業部長哈拉爾內斯維克指出，「如果將來再發生攻擊，尤其是在藻類繁生的早期階段，我們需要掌握更多的知識並做好充分準備。」

本次研究結果刊登在《自然》期刊。

【更多精采內容，詳見

挪威氣候變遷
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

白馬王子金正恩：白頭山的政治神話

2019-10-16 20:20

女攝影師被原木砸中意外身亡 真相卻是2少年惡作劇

2019-10-16 20:34

你不曾見過的地球！科學觀測下化身一幅幅絕美畫作

2019-10-16 16:46

過猶不及 2億名5歲以下孩童吃過少或過多

2019-10-16 15:25

揮桿發大財！ 泰籍高爾夫球明星帶動潮流

2019-10-16 15:11

埃及出土20具千年古棺木 碑文色彩清晰令專家驚艷

2019-10-16 14:46

曼布克獎破例 2作家共享殊榮

2019-10-16 14:10

2019年日本最佳城堡 姬路城連續四年蟬聯冠軍

2019-10-16 12:57

U值媒／中國印度—國防和經濟，哪個才重要？

2019-10-16 12:38

韓飛行員短缺 5年來465人跳槽至中國

2019-10-16 11:02

不再兔子跳！NASA公布新款太空衣 更合身且具延展性

2019-10-16 10:36

你買過嗎？荷蘭花市的黑心鬱金香球莖只有1%會開

2019-10-16 10:20

荷蘭發現隱世與外隔絕家庭 9年未接觸外界

2019-10-16 05:28

法國職場存在外貌歧視 舉證不易討論不足

2019-10-15 22:25

越南旅行驚見「國軍迷彩服」 網笑翻：送洗送太遠？

2019-10-15 22:16

雪莉驟逝 一窺韓流風光背後的黑暗

2019-10-15 22:01

瑞士今夏熱翻 加速冰川消融

2019-10-15 20:50

英最變態戀童犯獄中遭刺死 警朝謀殺方向調查

2019-10-15 18:41

蘇格蘭赦免男同性戀法生效 修正歷史錯誤

2019-10-15 18:39

泰住宅區驚見逾4公尺眼鏡王蛇 重達15公斤

2019-10-15 18:23

想受孕或懷孕前8周建議斷咖啡 降低流產風險

2019-10-15 17:44

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

荷蘭發現隱世與外隔絕家庭 9年未接觸外界

2019-10-16 05:28

雪莉驟逝 一窺韓流風光背後的黑暗

2019-10-15 22:01

為了這件事 美特種部隊罵川普 「美國良心的汙點」

2019-10-16 10:00

女執行長之死 家人怨聖荷西警方

2019-10-16 03:27

影／一句孤兒院內的深夜約定 無血緣中國兄弟在美國重逢

2019-10-16 12:46

陸揚言若美國通過香港人權法將堅決報復 美股期指下跌

2019-10-16 09:00

巴隆周刊：iPhone 11好景恐是曇花一現

2019-10-16 02:04

埃及出土20具千年古棺木 碑文色彩清晰令專家驚艷

2019-10-16 14:46

日本風災已73死 8年來首次動員後備救災

2019-10-15 22:10

越南旅行驚見「國軍迷彩服」 網笑翻：送洗送太遠？

2019-10-15 22:16

大陸證實 與美達初步貿易協議

2019-10-15 23:29

日本風災淹萬棟房 災民地上排字求水糧

2019-10-16 14:14

還在攀升！日風災死73人 淹萬棟房

2019-10-16 00:14

女星涉大學錄取弊案 「全美十大最輕鬆監獄」服刑

2019-10-16 12:34

影／川普突宣布撤軍 駐敘美軍急撤離匆忙程度像逃難

2019-10-16 17:58

企業財報發威 道瓊大漲237點 標普500指數創四周最高

2019-10-16 06:34

川普制裁擋得住土耳其攻勢？ 專家這麼說

2019-10-15 22:31

緊張了？ 川普痛批眾院彈劾調查不透明

2019-10-15 22:41

金正恩身騎白馬登白頭山 暗示將有「重大決策」

2019-10-16 15:59

效法香港反送中 加泰隆尼亞獨派到國際機場抗議

2019-10-15 23:10

不再兔子跳！NASA公布新款太空衣 更合身且具延展性

2019-10-16 10:36

任正非：美中不會出現「新冷戰」6G技術十年內投入使用

2019-10-16 18:35

財報季鳴槍起跑 美股指數漲聲回應

2019-10-16 05:36

韓飛行員短缺 5年來465人跳槽至中國

2019-10-16 11:02

你買過嗎？荷蘭花市的黑心鬱金香球莖只有1%會開

2019-10-16 10:20

川普制裁土耳其 厄多安不甩

2019-10-15 23:59

南海爭議 越共總書記阮富仲：主權絕不讓步

2019-10-15 22:26

道瓊漲破27000 企業財報亮麗

2019-10-15 23:21

你不曾見過的地球！科學觀測下化身一幅幅絕美畫作

2019-10-16 16:46

美草率撤軍 核武卡在土耳其

2019-10-16 00:09

電話門出現顯著進展 證人證實川普施壓烏總統

2019-10-16 18:02

日本供應鏈防災有成 颱風哈吉貝損失輕微

2019-10-16 09:25

台積電ADR連五漲 換算台幣已逾307元

2019-10-16 07:04

陸盼華府 取消懲罰性關稅

2019-10-16 00:13

韓法務部長請辭後申請回大學任教 學生大反彈

2019-10-16 17:16

2019年日本最佳城堡 姬路城連續四年蟬聯冠軍

2019-10-16 12:57

英國歐盟談判幾近達陣 能否如期脫歐仍有其他變數

2019-10-16 07:54

貿易緊張衝擊 IMF五度下修全球經濟成長

2019-10-16 00:56

颱風哈吉貝襲日已74死218傷 逾萬棟民宅淹水

2019-10-15 23:40

法國外送員身分認定惹議 勞團聚聲量爭權益

2019-10-16 09:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top