湖泊有毒藻類遽增 暖化害魚類死亡

2019-10-16 20:16 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



全球各地湖泊出現有毒藻類現象,一直以來並未改善。(Photo by lisa cee (Lisa Campeau) on Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook 地球溫度升高,湖泊有毒物質也開始增多。美國科學家利用衛星數據分析發現,全球湖泊含有有毒藻類的數量快速增加。湖泊含有有毒物質不僅會讓人體出現不適,今年挪威也傳出有毒藻類導致大量魚類死亡,造成漁業重大經濟損失。

據《英國獨立報》報導,藻類繁生會造成人類出現包括刺痛、麻痺、說話含糊與胃部灼熱等症狀,另外也會釋放有毒物質,造成肝臟受損而導致呼吸道麻痺。華盛頓卡內基研究所科學家是利用美國太空總署與地質調查局的衛星數據,分析33個國家71座湖泊的長期趨勢與超過720億個數據點。

研究人員傑夫何表示,「氮與磷是藻類繁生的主要因素,氣候變遷代表極端氣候事件正在增加,等於讓這些化學物質的流動也跟著提高。」

研究指出,藻類繁生一年在美國就會造成40億美元損失,由於藻類暴增,當地太平洋西北部到整個密西西比海岸都實施湖泊禁游令,今年5月,藻類暴增,一週內就讓挪威漁場至少800萬條鮭魚死亡。

據《魚場網站》報導,對此,挪威海產推廣協會預估造成經濟損失高達22億挪威克朗(約74億台幣),雖然藻類繁生屬於大自然現象,但挪威這次30年來最嚴重的藻類攻擊,與氣候變遷造成的洋流暖化有關聯。

挪威政府已宣布將再撥款22億克朗研究漁業技術與保護挪威的沿岸水域。挪威漁業部長哈拉爾內斯維克指出,「如果將來再發生攻擊,尤其是在藻類繁生的早期階段,我們需要掌握更多的知識並做好充分準備。」

本次研究結果刊登在《自然》期刊。

