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NASA發表新太空服 登月不再兔跳可自由行走

2019-10-16 17:57中央社 華盛頓15日綜合外電報導

美國太空人下次登陸月球時，不用再像上次登月那樣兔跳移動。歸功於新一代太空服改善過往太空服缺點，未來太空人幾乎能像原本在地球行走一樣在月球上漫步。

美國國家航空暨太空總署（NASA）的「阿提米絲」（Artemis）計畫將派遣「獵戶座」（Orion）太空船再度登月，預定2024年抵達。NASA今天在華盛頓總部揭曉「獵戶座」機組員在旅程中穿著的救生服，和太空人屆時在月球表面穿著的「艙外探索太空服」（Exploration Extravehicular Mobility Unit，xEMU）原型。

太空服女工程師戴維斯（Kristine Davis）身穿一套增壓的紅藍白三色艙外探索太空服，站在一幅巨大的美國國旗前，展現行動範圍大幅改善，歸功於腰部、手臂及腿部的方向感系統。她還示範深蹲和捲腹動作。

NASA署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）對現場滿滿的學生和實習生表示：「若我們還記得阿波羅（Apollo，人類首次登月任務計畫）時代，我們會想起阿姆斯壯（Neil Armstrong）及奧德林（Buzz Aldrin）在月球上兔跳。如今我們將能在月球表面行走。」

NASA太空服設計辦公室經理韓森（Chris Hansen）說：「這是我們約40年來設計的首款服裝。今天展示的是增壓後的太空服原型，它的維生系統位在休士頓的實驗室。我們想要的系統，是讓太空人能在月球表面擔當科學家。」

新的艙外探索太空服另項重要創新，是能無限制吸收太空人呼吸排出的二氧化碳，以免太空服中存在過量二氧化碳導致中毒。新太空服配備的系統能將吸收的二氧化碳排放到太空中，不像現有系統只能吸收到飽和點。

此外，這款新的太空服還可伸縮，適用所有身材尺碼。因此，NASA今年3月原定全由女性執行的一次太空漫步任務，因找不到第二套中號太空服而改由男太空人替代上陣的窘境，將不會再度發生。

太空人NASA
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