你不曾見過的地球！科學觀測下化身一幅幅絕美畫作

2019-10-16 16:46 聯合報 編譯 聯合報 編譯 尤寶琪 ／即時報導



美國地質調查局（US Geological Survey）公布一系列，色彩斑斕美如油畫的罕見地球奇景。以不同的光線色彩，重新將地球呈現在眾人眼前，從非洲沙漠鹽田到極地冰川的變化，應有盡有。

英國《太陽報》報導，美國地質調查局日前發布「Earth As Art」最新第六期作品集。利用紅外線和其他可見光，呈現地表不同特徵，打破大眾對地球樣貌的認知。這些照片不僅美麗繽紛且具有重要作用，像是人們習以為常的綠色植物，在多張照片中就變成以紅色或藍色來呈現，好更清楚顯示植被生長分布，幫助科學家追蹤氣候變遷影響。

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其中一張照片顯示，冰島看似光禿沒有植物的冰川，被代表著苔蘚、樺樹灌木和其他野草的鮮紅色覆蓋。夏威夷南方巴美拉環礁蔥鬱的植披，則成了美麗的藍紫色，化身顯微鏡下的結晶體。

南非國家納米比亞的鹽田，在雨水蒸發循環下，畫出抽象畫一般的濃淡分布圖。獨立於蘇丹西北部沙漠中的「Jebel Kissu」高原，則是被美國地質調查局形容，像是小行星通過地球大氣層焚燒的樣子，格外美麗。

這些照片出自於美國太空總署製造發射的「Landsat」太空探測器以及無人機，主要目的是對地球進行即時觀測，提供給科學家，有關地球變化最即時、相關、正確且有用的訊息，從水源、能源、礦產到其他自然資源，也包括生態系統的健康狀況，以及氣候和土地利用變化的影響。