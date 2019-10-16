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你不曾見過的地球！科學觀測下化身一幅幅絕美畫作

2019-10-16 16:46聯合報 編譯尤寶琪／即時報導

美國地質調查局（US Geological Survey）公布一系列，色彩斑斕美如油畫的罕見地球奇景。以不同的光線色彩，重新將地球呈現在眾人眼前，從非洲沙漠鹽田到極地冰川的變化，應有盡有。

英國《太陽報》報導，美國地質調查局日前發布「Earth As Art」最新第六期作品集。利用紅外線和其他可見光，呈現地表不同特徵，打破大眾對地球樣貌的認知。這些照片不僅美麗繽紛且具有重要作用，像是人們習以為常的綠色植物，在多張照片中就變成以紅色或藍色來呈現，好更清楚顯示植被生長分布，幫助科學家追蹤氣候變遷影響。

其中一張照片顯示，冰島看似光禿沒有植物的冰川，被代表著苔蘚、樺樹灌木和其他野草的鮮紅色覆蓋。夏威夷南方巴美拉環礁蔥鬱的植披，則成了美麗的藍紫色，化身顯微鏡下的結晶體。

南非國家納米比亞的鹽田，在雨水蒸發循環下，畫出抽象畫一般的濃淡分布圖。獨立於蘇丹西北部沙漠中的「Jebel Kissu」高原，則是被美國地質調查局形容，像是小行星通過地球大氣層焚燒的樣子，格外美麗。

這些照片出自於美國太空總署製造發射的「Landsat」太空探測器以及無人機，主要目的是對地球進行即時觀測，提供給科學家，有關地球變化最即時、相關、正確且有用的訊息，從水源、能源、礦產到其他自然資源，也包括生態系統的健康狀況，以及氣候和土地利用變化的影響。

Earth As Art第六集作品連結：https://eros.usgs.gov/image-gallery/earth-art-6

南非國家納米比亞這片廣闊的地區，是世界上最大的鹽田之一，位在埃托沙國家公園內。照...
南非國家納米比亞這片廣闊的地區，是世界上最大的鹽田之一，位在埃托沙國家公園內。照片上方一條明顯的水平線條，就是國家公園的圍欄。這張宛如抽象畫的照片，斑斕的色彩代表每次雨季後，水分蒸發，地上鹽分分布的變化。周圍的藍綠色陰影，則是包圍著鹽田的叢林大草原。 圖／美國地質調查局
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蘇丹西北部的「Jebel Kissu」高原，像是從沙漠海中爆發出來的小島，實為花...
蘇丹西北部的「Jebel Kissu」高原，像是從沙漠海中爆發出來的小島，實為花崗岩穹頂的侵蝕殘餘。一條條刻劃著高原底部的亮橘色線條，則是人類卡車重複行走留下的痕跡。整張照片充滿了漫畫般風格，像是一顆墜入地球的小行星，在暮色天空中燃燒。 圖／美國地質調查局
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古老火山殘留下的巴美拉環礁，位在夏威夷南方約1600公里處，目前是美國魚類和野生...
古老火山殘留下的巴美拉環礁，位在夏威夷南方約1600公里處，目前是美國魚類和野生動物管理局的科學研究站。無人機上的多光譜傳感器，清楚呈現環礁中名為「鵜鶘島」的陸地和珊瑚分布，小島蔥鬱的植披變成鮮豔美麗的藍紫色，乍看像是顯微鏡下的結晶體。 圖／美國地質調查局
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冰島看似光禿沒有植物的冰川，其實充滿著綠色生命。搶眼的鮮紅色代表著被苔蘚、樺樹灌...
冰島看似光禿沒有植物的冰川，其實充滿著綠色生命。搶眼的鮮紅色代表著被苔蘚、樺樹灌木和其他野草，從「Skeiðarárjökull」雪白冰川上向南延伸，其中夾雜的灰黑色的細絲，則代表著過去突發的冰川融化事件，沖刷出冰島名為「Skeiðarársandur」的冰水堆積平原。強烈鮮明的顏色對比，在眼中留下難以抹滅的印象。 圖／美國地質調查局
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太空氣候變遷
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