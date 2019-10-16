曼布克獎破例 2作家共享殊榮

2019-10-16 14:10 世界日報 編譯中心╱綜合15日電



英文小說界大獎曼布克獎（Booker Prize）今年打破規定，由加拿大女作家瑪格麗特愛特伍的作品「證據」和英國籍奈及利亞裔作家伯納德埃瓦里斯托的「女孩，女人，其他人」共享殊榮。

瑪格麗特愛特伍(左)和伯納德埃瓦里斯托(右)14日在倫敦共同獲頒曼布克獎。 (路透) 分享 facebook

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，79歲的瑪格麗特愛特伍是曼布克獎歷來最年長的得獎者，而伯納德埃瓦里斯托是首位非裔女性獲獎人。

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路透報導，曼布克獎評審團表示，兩位獲獎人將平分5萬英鎊（約6.4萬美元）年度獎金。獲獎作品是「今年在英國和愛爾蘭出版的最佳英文小說」。

雖然曼布克獎先前曾有兩位作家同時獲獎，但1993年修改規則，規定獲獎人只能有一人。評審團今年對抗這項規則，表示他們無法在這兩人之間選出一位優勝者。本屆曼布克獎共有六人進入決選名單。

瑪格麗特愛特伍說：「我非常驚訝，我以為我太老。」

伯納德埃瓦里斯托則說：「能與傳奇作家瑪格麗特愛特伍分享（這個獎項）令人難以置信。我是第一位獲得這個獎項的非裔女性。」