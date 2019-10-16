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聲援加獨領袖 巴塞隆納抗議爆發警民衝突

2019-10-16 11:01中央社 15日綜合外電報導

西班牙巴塞隆納聲援9名被判重刑的加泰隆尼亞獨立領袖集會進入第2天，今晚爆發警民衝突，抗議者向警方丟擲罐頭、石頭及火炬，並在數條市中心街道放火燒垃圾桶及紙板。

路透社報導，這9人在2017年的失敗獨立運動中扮演要角，最高法院昨天以煽動叛亂罪名，重判他們9至13年不等的有期徒刑，引發數萬群眾上街抗議。

由加泰隆尼亞著名建築師高第（Antoni Gaudi）興建的著名景點米拉之家（La Pedrera），旁邊也有柵欄起火燃燒。

警方數度用警棍斥喝群眾，加泰隆尼亞「自治警察部隊」（Mossos d'Esquadra）發言人表示，他們試圖在西班牙當地政府總部附近騰出空間。這名發言人也說，有4人被捕。

路透社記者看到警方對示威者發射泡棉彈，也目擊西班牙國家警察用橡膠子彈槍對空發射空包彈。目前無法立即連繫警方置評。

加泰隆尼亞政府發言人布多（Meritxell Budo）告訴西班牙國營頻道（TVE），獨派人士證明自己很和平，僅一個孤立團體表現出暴力傾向，毀損他們的名聲。她說：「地方政府一如往常地譴責所有暴力行為。」

但高階國會消息人士上週告訴路透社，馬德里擔心加獨領袖遭判重刑，可能造成被壓抑的激進派系挫敗感爆發。

電視畫面顯示，警方同樣對赫羅納（Girona）及塔拉戈納（Tarragona）等城市的抗議人士發起衝鋒。加泰隆尼亞警方在推特（Twitter）上警告，為了安全緣故，不要靠近在巴塞隆納及赫羅納等地的抗議中心。

西班牙中間偏右政黨人民黨（PP）黨魁卡薩多（Pablo Casado）在推特上呼籲現任總理桑傑士（PedroSanchez）啟動國安法，並控制加泰隆尼亞安全部隊，以「確保安全及公共秩序」。

西班牙政府在聲明中表示，會確保加泰隆尼亞地區的安全，但沒有進一步闡述。聲明中說，一小部分人「試圖在加泰隆尼亞城市街頭動用暴力」，並稱讚地方及國家警方的互相協調。

數以千計示威者晚間稍早占領巴塞隆納街頭，有人點起蠟燭，並高喊「釋放政治犯」。親獨立領袖誓言要繼續就獨立問題推動新公投，並表示昨天的判刑鞏固了運動。

因組織2017年被裁定不合法的獨立公投，而被判處最長13年刑期的璜克拉斯（Oriol Junqueras），在判刑後的首次訪問中告訴路透社，這只會激起獨立運動，並表示新公投是「不可避免的」。

他說：「我們不會停止我們所想，理想不會因為（關押）判決而受到阻撓。」

加泰隆尼亞西班牙獨立公投馬德里
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