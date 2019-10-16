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不再兔子跳！NASA公布新款太空衣 更合身且具延展性

2019-10-16 10:36聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）15日公布新款太空衣，比阿波羅任務時代的太空衣更合身且具延展性，讓太空人下次踏上月球時，走起路來能像在地球一樣，向「兔子跳」說再見。

NASA計畫於2024年讓美國太空人再次登陸月球，任務名為「阿提米絲」（Artemis）。NASA於15日在華盛頓總部公布原版的「獵戶座乘員生存系統太空衣」（OCSSS），以及能供太空人在月球表面行走的「探索艙外活動裝」（xEMU）。

太空衣工程師克莉絲丁．戴維斯（Kristine Davis）站在一面巨型美國國旗前，穿著融合紅、藍、白三色的加壓xEMU太空衣，其腰部、手部和腿部的活動範圍已大幅改善。

此外，xEMU太空衣具有延展性，不會再出現尺寸不合的問題。今年3月，NASA臨時取消史上首次全女性的太空漫步任務，因為適合女太空人穿著的M號太空衣僅剩一件。

NASA署長布萊登斯汀（Jim Bridenstine）表示，「若我們還記得阿波羅時代，記得阿姆斯壯（Neil Armstrong）和艾德林（Buzz Aldrin），他們在月球表面上用兔子跳的方式移動。現在，我們將穿著與過去很不一樣的太空衣，行走於月球表面」。

xEMU太空衣的另一項關鍵創新技術是無限制吸收二氧化碳的能力，因為它可將吸收的二氧化碳排出。二氧化碳是呼氣的副產物，含量過多會導致中毒反應。

阿提米絲計畫的目標是在2024年將太空人送上月球南極，利用2009年發現能維持生命的冰和水，將其分裂成氫和氧以用作為火箭推進劑。

NASA將重返月球計畫視為2030年登上火星的試驗場。

美國國家航空暨太空總署（NASA）15日公布新款太空衣，比舊款更有延展性，圖為N...
美國國家航空暨太空總署（NASA）15日公布新款太空衣，比舊款更有延展性，圖為NASA人員穿上新太空衣示範動作靈活度。美聯社
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太空人NASA火星南極
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