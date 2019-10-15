被嘲「軟弱無用」鐵筆狠擊頭逾30次殺妻 IT男報案扮傷心極醜惡

2019-10-15 10:56 香港01 記者李祖宏／報導



龐佩特向警員訛稱不知妻子如何死亡，神情十分悲痛。圖擷自 Youtube 分享 facebook

英國沃靈頓（Warrington）51歲男子龐佩特（David Pomfret）聲稱因忍受不了喜怒無常的妻子冷言冷語，除了嘲他「無用」還出手掌摑，遂以鐵筆狂毆頭部逾30次殺妻；行兇後他主動致電報警，在警員錄取口供時更七情上面，表現得傷心欲絕！

龐佩特是一名電腦專家，原任職銀行，與49歲的妻子瑪麗（Ann Marie）結婚22年，育有一名18歲女兒。案發於去年11月2日，龐佩特在庭上淚流滿面地表示非常後悔，「我殺了心愛的女人，做了一件可怕的事」，他強調是在一時情緒失控下犯案，故否認謀殺，只承認誤殺。

他供稱當日與妻子往超巿購物後到馬廄看望愛駒，期間提到要拿東西去修理浴室，但就換來妻子一輪臭罵：「你瘋了！你只會愈弄愈糟」；接下來又斥他無視女兒衣著暴露，並容許她周六晚外出，是差勁的父親兼且「無用」。

「到處都是腦漿和血」

「瑪麗說我『硬不起來』及無用，那有點尷尬，我是患有勃起功能障礙（erectile dysfunction）。此時她顯得極度憤怒，指罵並掌摑我。我伸出手抓住她的連帽衫……然後我不記得了。」龐佩特稱，接下來的記憶已是站在妻子遺體旁，雙手及鐵筆上都是血；由於感到恐慌，他「愚蠢地」決定嘗試隱瞞，燒掉染血的衣物，並將鐵筆扔進池塘。

龐佩特主動致電報警，聲稱妻子臉無血色倒在地上，「到處都是腦漿和血，看來她的頭部遭重擊」；接線生叫他替妻子進行人工呼吸及心肺復蘇，但他以妻子身體已十分冰冷拒絕，又謂難受到「快要吐了」。其後警員到場，隨身攝錄機拍下龐佩特否認殺人，甚至裝作極度傷心地抱頭，訛稱不知愛妻如何身亡。

謀殺罪成 面臨無期徒刑

然而「假的真不了」，在警方反覆盤問了15次後，龐佩特終改口承認誤殺。他指瑪麗近年身心健康轉差，患有自閉症且需要接受癌症治療，情緒隨時可以由好快樂「數分鐘內」變成極憤怒，他與女兒已習以為常。

經過為期10日的審訊，陪審團最終裁定龐佩特謀殺罪成，法官明言將判處被告無期徒刑。

延伸閱讀：

疑女友與兄有染將之斬死 青年第三次被判囚終身 官：明顯是謀殺

【恐怖情人】中國女工程師被殺燒屍 新加坡男友謀殺罪成或判死

文章授權轉載自《香港01》