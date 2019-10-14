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忍一下三年官、兩年滿？掙扎在績效與偵查魂的警察

影／印尼閱兵驚魂！直升機低空飛過 氣旋吹倒觀禮台

2019-10-14 14:20聯合新聞網 綜合報導

許多國家在國慶日時多會經由閱兵的方式來展演自己國家的軍事實力，10月5日印尼舉行建軍74周年閱兵時，發生一件意外小插曲，一架Mi-35P攻擊直升機以超低空飛過觀禮台時，造成觀禮台的頂棚被直升機產生的強烈氣旋吹垮，所幸當時觀禮台上的來賓無人受傷。整過意外過程被現場來賓拍下上傳網路，意外造成話題。

從現場拍攝上傳的影片中看到，一架Mi-35P攻擊直升機以超低空飛過觀禮台時，主觀禮台頂棚被直升機強大氣流掀起，兩旁的看板直接被吹倒，台上來賓也被嚇得四處逃竄，所幸只是虛驚一場。

據「噴射戰機世界」（Fighter Jets World）報導，造成這次意外的直升機駕駛表示，當時是想讓現場來賓留下深刻印象，才會降低飛行高度，卻沒掌握好適當高度，才讓意外發生，幸好發現情況不對後，馬上拉升高度，讓閱兵活動可以順利進行。

閱兵活動中發生小插曲的Mi-35P有「空中砲艇」之稱，是俄羅斯武裝Mi-24P直升機的出口版本，以體積大、火力強、速度快著稱。Mi-35P的備有GSH-30K的30mm機砲，備彈數250枚，兩翼可攜帶16枚反坦克導彈或對地火箭。

其實中華民國國慶日也曾出過閱兵活動意外，在慶祝建國五十三週年當日，參與空中分列式的兩架F-104星式戰鬥機擦撞墜毀，王乾宗與林鶴聲兩位飛官殉職。此後取消年年閱兵的傳統。慶祝建國八十周年，也是中華民國最後一次雙十節軍事閱兵大典。

一架Mi-35P攻擊直升機以超低空飛過觀禮台時，造成觀禮台的頂棚被直升機產生的強...
一架Mi-35P攻擊直升機以超低空飛過觀禮台時，造成觀禮台的頂棚被直升機產生的強烈氣旋吹垮。圖擷自youtube
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