辣妹記者遭球迷出言調戲 她高EQ這樣回網狂讚

2019-10-12 15:04 聯合新聞網 綜合報導



義大利記者遭球迷出言調戲，她高EQ回應網友被圈粉。圖擷自 thesun 分享 facebook

美女不光是顏值高，情商高才是吸粉必備特質。近日有名義大利女記者，她出現義大利甲組足球聯賽的賽場準備進行採訪工作時，被台上球迷出言挑釁「露出妳的乳頭（fuori le tette）」，她聽了先是微笑伸出右手表示不行，再做出「拇指向下」手勢，暗示球迷說話不得體，此舉被網友拍下Po上網，紛紛稱讚記者高EQ。

根據《太陽報》報導，上月29日，28歲的體育記者萊奧塔（Diletta Leotta）在工作時遭到球迷騷擾，當時她穿著白色緊身上衣，搭配粉色長裙，姣好的身材一覽無遺，而台上的球迷看到萊奧塔走來，向她大喊「露出妳的乳頭（fuori le tette）」，想引起萊奧塔的注意。

萊奧塔聽到球迷瘋狂的言論，先是舉起右手對著球迷揮手，接著做出「拇指向下」手勢，用簡單的兩個動作回應，如此不僅能反擊球迷的挑釁，還能顯示出自己的高EQ，也讓萊奧塔的人氣直線上升。事後，她接著採訪幫球迷緩頰，「那是個誤會，球迷都很支持我，我的反應只是想諷刺當下的情況」。

據了解，在2016年萊奧塔的的照片曾遭駭客散佈，其中包含她的裸照，自此之後，她學到了教訓同時也訓練自己不被輿論影響，目前萊奧塔除了是體育記者，也是名廣播主持人，網友透過影片被她的高EQ圈粉，也批評球迷的言論是性別歧視。