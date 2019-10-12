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「長灘島一條線」台女爆紅 網認證是真的：我朋友被警察叫去開會

「長灘島一條線」台女爆紅 網認證是真的：我朋友被警察叫去開會

2019-10-12 11:32聯合新聞網 綜合報導

一名台籍女遊客赴菲律賓長灘島旅遊時，因為穿著的比基尼太過暴露，遭當地警方開罰。圖...
一名台籍女遊客赴菲律賓長灘島旅遊時，因為穿著的比基尼太過暴露，遭當地警方開罰。圖截自Facebook
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近日，一位20多歲的台灣旅客到長灘島遊玩時，因穿著「一條線」比基尼遭菲律賓警方開罰2500披索（約新台幣1490元），有網友證實當地華僑及相關協會會長還被菲警抓去開會，不少人批評台女把情趣內衣當成泳衣穿，不過這款泳衣其實叫作「微型比基尼（micro bikini）」，在亞馬遜購物網站上還能找到各種款式。

根據之前報導，台灣女遊客到長灘島遊玩時，連續兩天穿著微型比基尼到海邊展現傲人身材，其他遊客見台女大膽穿著將照片拍下Po上網討論，照片引起當地居民熱烈討論，也驚動菲律賓當地警方，警方認為此款泳衣「實際上只是一條繩子」，因此開罰台女罰2500披索（約新台幣1490元）。

有網友在臉書上看到消息爆料，他在長灘島從事旅遊行業的朋友，包含當地華僑以及相關協會會長，都因為台女的行為被菲警找去開會。

這款微型比基尼從1995年開始流行，在知名購物平台亞馬遜，還能找到各種款式，微型比基尼挑戰以最少布料遮住三點，再用細繩撐住防止走光，而在產品介紹也指出，該款比基尼適合在游泳池、海邊等場合穿著。不過，出國遊玩還是要注意當地民情，以免花錢買不好的回憶。

微型比基尼從1995年開始流行。圖擷自amazon
微型比基尼從1995年開始流行。圖擷自amazon
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