OL工作12年薪水僅4萬怨「日本完了」 知名企業家回嗆：是妳完蛋了
薪水凍漲、生活困苦，是許多上班族共同的心聲，一位日本約40歲的女子在網路上表示，從事目前的行業已經超過10年，薪水卻只有14萬日幣(約台幣4萬)，抱怨「日本已經完蛋了吧？」，但卻因此引出知名企業家在推特回嗆「是妳完蛋了！」，引發許多網友熱議。
女子在9月29日於日本網路論壇Girls Channel的工作板以「領15萬日圓以元以下的人」為題發文，她表示自己是一間公司職員，在東京製造業工作長達12年，每個月實領14萬日幣，是有頭銜的人薪水卻是這樣，她忍不住感嘆這種工資「人生已經沒有什麼奢侈，日本已經完了吧。」
沒想到此文意外引出日本知名入口網站「Livedoor」的前總經理崛江貴文在推特回應，他分享這篇文章回嗆「日本還沒完蛋，但是妳完蛋了！」但這篇回應也引起許多網友認為「不知人間疾苦」，罵他「人格也完蛋了」。但也有人勸女子不該只是抱怨，應該要自己去爭取理想薪水的工作。
日本がおわってんじゃなくて「お前」がおわってんだよwww / 12年勤務して手取14万円「日本終わってますよね？」に共感の声 「国から『死ね』と言われているみたい」「日本はもはや発展途上国」 (キャリコネニュース)…— 堀江貴文(Takafumi Horie) (@takapon_jp) October 7, 2019
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