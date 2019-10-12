OL工作12年薪水僅4萬怨「日本完了」 知名企業家回嗆：是妳完蛋了

2019-10-12 10:35 聯合新聞網 綜合報導



一名日本OL抱怨自己工作12年，月薪卻只有台幣4萬。 圖／ingimage 分享 facebook 薪水凍漲、生活困苦，是許多上班族共同的心聲，一位日本約40歲的女子在網路上表示，從事目前的行業已經超過10年，薪水卻只有14萬日幣(約台幣4萬)，抱怨「日本已經完蛋了吧？」，但卻因此引出知名企業家在推特回嗆「是妳完蛋了！」，引發許多網友熱議。

女子在9月29日於日本網路論壇Girls Channel的工作板以「領15萬日圓以元以下的人」為題發文，她表示自己是一間公司職員，在東京製造業工作長達12年，每個月實領14萬日幣，是有頭銜的人薪水卻是這樣，她忍不住感嘆這種工資「人生已經沒有什麼奢侈，日本已經完了吧。」

沒想到此文意外引出日本知名入口網站「Livedoor」的前總經理崛江貴文在推特回應，他分享這篇文章回嗆「日本還沒完蛋，但是妳完蛋了！」但這篇回應也引起許多網友認為「不知人間疾苦」，罵他「人格也完蛋了」。但也有人勸女子不該只是抱怨，應該要自己去爭取理想薪水的工作。