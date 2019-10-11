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NASA：SpaceX首次載人任務 料2020年第1季升空

2019-10-11 16:49中央社 加州豪松市10日綜合外電報導

SpaceX星艦火箭原型機。 （法新社）
SpaceX星艦火箭原型機。 （法新社）
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美國國家航空暨太空總署（NASA）署長布萊登斯坦今天表示，太空探索科技公司新的載人飛龍號太空艙準備好明年第一季首度進行任務，前提是即將到來的測試「按計畫進行」。

路透社報導，布萊登斯坦（Jim Bridenstine）宣布載人太空艙修訂過的時間表，意味NASA相信即使太空探索科技公司（SpaceX）歷經4月地面測試爆炸和降落傘系統的技術挑戰，仍能使飛龍號計畫回復正軌。

布萊登斯坦表示，成功開發出飛龍號（CrewDragon）是實現NASA首要任務的關鍵，這是美國太空梭計畫在2011年結束後，首度恢復「搭載美國太空人的美國火箭從美國國土升空」任務。

SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）帶著布萊登斯坦參觀加州豪松市（Hawthorne）SpaceX總部，布萊登斯坦最後對記者說出這番言論。

NASA和SpaceX先前目標是2019年進行測試任務，把載有2名太空人的飛龍號送上國際太空站（International Space Station，ISS）。

布萊登斯坦表示，修訂後的時間表取決於SpaceX預期於年底前進行的一連串測試。

這些包括飛行中止系統的高空測試，倘若火箭發射失敗時，這套系統能幫助太空人安全脫困，以及至少10次以上的空中「降落測試」，評估降落傘的彈性和性能。降落傘是太空艙從太空重返大氣層時，用來緩衝太空艙降落在海洋的速度。

太空人SpaceXNASA
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