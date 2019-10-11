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西班牙ABC美術館舉辦「看不見的存在」特展 探索幾米繪本世界

2019-10-11 15:51聯合新聞網 台北訊

「看不見的存在」特展現場。圖／墨策國際
「看不見的存在」特展現場。圖／墨策國際
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我國繪本作家幾米「看不見的存在」（Lo esencial y lo invisible）特展，自2019年10月9日至2020年1月26日，於西班牙馬德里ABC美術館展出，總計展出174件原始畫作，由ABC美術館館長Inmaculada Corcho女士親自策展，展覽從幾米創作的主題、人物以及場景作為三大主題分類。

這是幾米首次在歐洲的美術館舉辦個展，展出作品橫跨22本繪本共174幅，以解構再重組的方式，搭配主題挑選排列展出。精彩的畫作加上從繪本挑出的經典佳句，試圖讓大家從畫作看到創作背後的故事與精神哲學。看似簡單的展覽形式，仔細觀察卻可以深入探索幾米的繪本世界，回歸最單純的視覺饗宴，並歷經一次充滿哲思的豐滿旅程。

本次展覽為駐西班牙代表處文化組幾經努力成果，展覽相當受到當地媒體的關注，包括平面報紙、電台及電視台…等，都對幾米的創作歷程及作品非常感興趣。在展出開幕式上，劉大使致詞時首先感謝ABC美術館主席Soledad Luca de Tena女士及Inmaculada Corcho館長對於籌辦本次特展之付出與支持。

另向與會者介紹我國目前的文化軟實力，尤其是繪本作家幾米之創作，廣受世界讀者喜愛，無論大人或小孩，在幾米的繪本世界中，皆能找到屬於自己喜歡的故事，並強調每個大人身體中依舊隱藏著赤子之心。

開幕式前繪本作家幾米於演講中與讀者分享創作歷程，共80多位讀者參加，幾米的故事讓現場讀者深受感動。幾米兩本西班牙文的新書也在近期出版，這趟歐洲之行最後也將出席出版社在Fnac書店為幾米舉辦的讀者見面。

繪本作家幾米與讀者互動。圖／墨策國際
繪本作家幾米與讀者互動。圖／墨策國際
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「看不見的存在」特展現場。圖／墨策國際
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「看不見的存在」特展現場。圖／墨策國際
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幾米美術館馬德里西班牙
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