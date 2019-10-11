澎澎裙搭萌萌啾～日本傳奇「社長女僕」創70頁SOP，做成畢旅、老外生意

2019-10-11 15:33 商業周刊 吳和懋／商業周刊



身兼社長、服務生、母親3種身分，日本秋葉原傳奇女僕志賀瞳（hitomi）14年「賣萌職涯」專業的秘密，就是做同一件事也不感到厭煩。 (來源：hitomi推特) 分享 facebook

「我認為所謂的專業，就是即使一直做同一件事也不感到厭煩，而且持續不斷精益求精，」說出這句話的年輕女性，身上打扮像是從日本漫畫裡走出來一樣。她，是日本女僕咖啡店的傳奇服務生——志賀瞳（hitomi）。

黑底的連身蓬蓬裙、搭上布滿白色荷葉邊的短圍裙，腳上套著白色過膝長統襪，及眉的瀏海兩邊豎起高高的雙馬尾，最後加上蕾絲髮箍與粉紅色大蝴蝶結。志賀瞳所任職的女僕咖啡店「@Home Café」包含她在內，總計約有300位服務生，每天穿著如此「超現實」的打扮，為到訪的「主人」服務。

日本NHK電視今年6月播出的《專業：我的工作之道》節目，50分鐘的貼身記錄，讓志賀瞳的故事在網路上引發迴響。因為從高中打工以來，持續14年，她都在秋葉原的女僕店擔任女僕。不只如此，2012年起她就擔任母公司「Infinia」社長長達6年，現在仍在一群男性主管之間擔任公司品牌長，也依舊在空檔時間，繼續站在店面第一線服務。

自創招牌手勢，讓萌文化紅到入辭典

「女性多半會在意，但對女僕來說卻是勳章，」志賀瞳拉下長襪，露出自己跪到發黑的膝蓋，為了將視線放低，跪著服務已是家常便飯。在女僕店的幻想國度裡，上門的不是顧客，而是久久才回家一次的「主人」。女僕店裡的餐點平凡無奇，完全靠著女僕的一舉一動，才能把到訪的顧客帶入王子與公主回家的奇幻空間。

在2017年她出版的著作《只有7坪的遊樂園》中，志賀瞳曾解釋，從小對迪士尼米老鼠的憧憬，讓她踏入女僕這一行。即使咖啡店的彈丸之地比不上迪士尼樂園，「不管什麼樣的對象，都能竭盡所能振奮對方精神，持續帶來歡笑或療癒，沒有比這個更了不起的事了。」她把自己當作娛樂產業的一名經營者，目標就是讓每位主人帶著笑容離開。

「萌萌～啾！」當餐點送上桌，女僕不忘用雙手做出愛心手勢，再往前推送給主人。不論在日文或中文裡，「萌」一字原本只有發芽的意思，現在卻泛指「可愛、對特定人或物品特別喜愛的狀態」，甚至在2018年收入日本重量級辭典《廣辭苑》第7版中。最早發起、讓這一個詞彙流行10年不墜的正是志賀瞳，在2005年時，便曾入圍日本流行語大獎的前10名。

一年40萬人次造訪，連TripAdvisor都推薦

然而，志賀瞳之所以絞盡腦汁發明出「萌萌～啾」的招牌手勢，卻是因為當初自己高中一頭金髮的辣妹打扮，完全不受顧客青睞。約20年前，女僕店在秋葉原一帶興起，聚集的多是一群只對動漫、電玩有興趣的御宅族，女僕店也停留在只有某些「特定族群」才會光顧的異色印象。

靠著這個手勢，她不只打開了「主人」的心，也更確定自己要以女僕服務客人的這條路，不但催生了長達70頁女僕工作的標準手冊，明文規定不能與主人有肢體接觸、不能私底下來往外，也一步步讓女僕店的形象更加透明、健康。不只吸引女性顧客上門，還被選為中學畢業旅行的一站，2015年更獲得美國旅遊網站TripAdvisor認證推薦後，多了不少比手畫腳的「主人」上門嘗鮮，創下一年40萬人次到訪紀錄。

「公主陛下是從哪裡來的呢？」、「我剛剛是坐著南瓜馬車來的喔！」偶爾碰到客人盡情配合演出，更多時候，是要觀察客人喜好即時對應回話，才能做出超越SOP的服務。這對於大部分20歲上下、只是嚮往漫畫裡的打扮才來應徵的女僕並不容易，志賀瞳還必須肩負起輔導與諮詢的角色。

去年冬天起，志賀瞳的角色不再只是服務生、經營者，還多了另一項甜蜜的負荷。她藉由NHK節目，大方公開她在3年前結婚，現在更是一位喜獲麟兒的新手媽媽。褪去女僕裝後，她是洗手做菜的一家支柱，也是奔波在托兒所與職場之間的職業婦女。

「我的目標是：讓女僕的工作廣為人知，成為一種被認可的職業，讓女僕成為一種文化。」過去她寫在書裡的願望，成為人母之後益發強烈。女僕作為一種職業，她希望有一天不只孩子能夠了解，更能以媽媽為傲。

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