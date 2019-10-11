高學歷爸餵食養殖昆蟲 全家愛吃稱「像洋芋片」

2019-10-11 16:12 聯合新聞網 綜合報導



哥斯大黎加的這一家人3年來以昆蟲代替肉類，成為三餐餐桌美食。圖擷自 Youtube 分享 facebook

許多人對昆蟲避之唯恐不及，更別說是吃下肚了，但對於某些人而言昆蟲不但富含高量蛋白質，更是餐桌上的美味佳餚。在中美洲哥斯大黎加（Kosta Rica'da）的一處人家，他們在自家的農場養殖昆蟲，3年來將養殖的昆蟲取代餐桌上的肉類，甚至連家中的小女兒都對昆蟲習以為常，並一口抓起吞下肚。

根據「euronews」報導，這一家人的爸爸是哥斯大黎加昆蟲博物館的館長帕尼亞瓜（Federico Paniagua），為了達到以昆蟲取代動物蛋白質的目的，他從3年前開始改變飲食，全家三餐餐桌上出現的都是昆蟲，有螞蟻、蟋蟀等蟲類，如今連最小的女兒都能將昆蟲一把抓起品嚐。

帕尼亞瓜表示全家在餐桌上的昆蟲，都是他在自家農場飼養的，而他也建議其他民眾一同這樣做，他說「牠們非常好吃，坐下來觀看足球比賽時，您可以配著飯吃，也可以和碳酸飲料一起配著喝，他們的口感就像洋芋片一樣。」

事實上，根據聯合國糧食及農業組織的資料，全世界可食用的昆蟲有1900多種，尤其在亞洲和非洲，這些可食用的昆蟲富含維生素和礦物質，另外，昆蟲比農場動物佔用的空間還要少，牠們散發的溫室效應小，因此食用昆蟲也比食用動物更能減少污染。